Na turné s Karlem Gottem ho zradilo srdce. Zdeněk přežil, ale musel se vzdát hudby

Zdeněk (77) odjakživa žil hudbou. Hrál na saxofon a klarinet a dotáhl to až do doprovodného orchestru Karla Gotta. S několikanásobným zlatým slavíkem hrál celých 11 let. Až jednou se mu při turné po Německu přitížilo. Do té doby Zdeněk netušil, že trpí srdečním selháním. Dostal kardiostimulátor, podstoupil tři operace, žádná nebyla ale dostatečně úspěšná. Zdeněk podle svých slov jen živořil. Co ho nakonec zachránilo? A jak je na tom jeho syn?