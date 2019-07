Sting zrušil koncert ve Slavkově. Je v péči lékařů, co se vstupenkami?

Michal Klema z agentury Glanc řekl, že Sting je v péči lékařů, upřímně lituje zklamání, které svým fanouškům způsobil, omlouvá se za způsobené komplikace a děkuje za pochopení. Vstupenky na koncert ve Slavkově u Brna lze vracet v místě jejich zakoupení od 15. července, peníze dostanou lidé zpět.

Na páteční koncert mířily tisíce fanoušků, zámecký park byl vyprodaný. Pořadatelé kromě Stinga pozvali také zpěvačku Lenku Novou a Vojtěcha Dyka s B-Side Bandem.

Sting je momentálně na letním turné s koncertním programem My Songs, založeným na nejslavnějších skladbách sedmašedesátiletého hudebníka. Pořadatelé slibovali dynamickou show, která fanoušky provede celou kariérou Stinga, od působení v kapele The Police na přelomu 70. a 80. let až po velké úspěchy na sólové dráze. Sting je interpretem hitů jako Englishman in New York, Fields of Gold, Every Breath You Take, Roxanne a Message in a Bottle.

Sting je v Česku poměrně častým hostem. Předloni hrál na Metronome Festivalu na Výstavišti v pražských Holešovicích. Loni v listopadu s jamajským rapperem Shaggym bavili, rozezpívali a roztancovali zaplněné pražské Forum Karlín. V minulosti hrál také v Ostravě. Koncert ve Slavkově měl být jeho prvním vystoupením na jižní Moravě.

Sting u příležitosti koncertu v Praze poskytl Blesku rozhovor. | Alexandr Malachovský / Blesk

Zklamaní jsou fanoušci ve více zemích. Sting v pondělí na poslední chvíli odřekl vystoupení na jazzovém festivalu v belgickém Gentu. Zrušen byl i úterní koncert v bavorské metropoli Mnichově a také čtvrteční koncert ve Stuttgartu na jihozápadě Německa, kde minulý týden začal desetidenní festival jazz open.