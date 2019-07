Zemřel Josef Koutecký (†88). Průkopník onkologie v Česku zachránil tisíce dětí

Ve věku 88 let zemřel v pátek lékař Josef Koutecký. O úmrtí informovala mluvčí pražské motolské nemocnice Pavlína Danková. Lékař Josef Koutecký stál v roce 1964 u zrodu dětské onkologie, do té doby v Československu neexistujícího lékařského oboru, a zachránil tak životy tisíců dětí, které by dříve své onemocnění nepřežily. Od roku 1978 vedl ve Fakultní nemocnici v Motole první samostatné oddělení dětské onkologie v zemi, z něhož se o pět let později stala Klinika dětské onkologie. Ze tří procent dětí, které dříve onemocnění rakovinou překonaly, dnes díky němu přežívá 80 procent.