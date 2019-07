Zasnoubený Janeček, Babiš v zastoupení Moniky: Filmové Vary obsadili i miliardáři

Premiér Andrej Babiš (ANO) letos v Karlových Varech chyběl. V době, kdy se filmový festival konal, jednal o vládní krizi vyvolané rezignací ministra kultury Antonína Staňka a o možném odchodu ČSSD z vlády.

Jeho „tým“ zastoupila manželka Monika, která festival navštívila s dcerou Vivien. Obě do parného počasí na módní přehlídku značky Poner zvolily volný model bílé barvy a perfektně k sobě ladily. Přítomnost mladé Vivien připoutala pozornost, Babišovi ji příliš často neukazují.

Monika na přehlídce prozradila, že pokud jim v tom nic nezabrání, s manželem by rádi vyrazili na dovolenou do Francie. Vzhledem k událostem posledních dní to ale vypadá, že Babiš spíš než ležení na lehátku bude řešit hrozící pád vlády a možné předčasné volby.

Se jménem Andreje Babiše se pojí holding Agrofert, který musel kvůli zákonu o střetu zájmů vložit do svěřenského fondu. Firma podniká v potravinářském, zemědělském a chemickém průmyslu. Jeho ziskovost meziročně klesla, jako důvod je uvádět pokles cen umělých hnojiv na světových trzích. Nezachránil to ani dobrý výkon zemědělské divize.