Ošklivé popálení, puchýře i mokvání kůže. Nespalte se v létě o citrony

V létě vás nemusí popálit jenom slunce nebo táborák - stačí na to i obyčejný citrón. A není sám - stejně nebepečné jsou i obyčejný celer nebo petržel. Obsahují totiž látky zvané furokumariny. Stačí si pokapat citronovou šťávu na kůži, vyjít na slunce a následuje „peklo“. Důležité je si uvědomit, že nebezpečí se neukrývá jenom v čerstvém ovocí, ale problémy může přivodit třeba i džus.

Toto peklo se odborně nazývá fototoxická dermatitida nebo fytofotodermatitida. Za hranicemi zlidovělo ale i pod názvem margaritové popálení. Je to z toho důvodu, že s ním mají zkušenosti především barmani, kteří v létě na plážích připravují margaritu – koktejl tvořený z tequilly, pomerančového likéru a limetkové šťávy.

Právě limetka je nejčastější příčinou, proč k fototoxické dermatitidě dochází. Způsobit ji ale může i široká škála citrusů nebo celer, fík, petržel a pastinák. Jde o všechnu zeleninu a ovoce obsahující furokumariny, přírodní obranné látky, které mají především rostliny z čeledí miříkovitých a routovitých.

Tyto látky jsou fotosenzitivní. To znamená, že jakmile se dostanou do kontaktu s UV zářením, vzniká chemická reakce, která způsobí, že se člověk popálí. „Je to poměrně častá dermatitida, nejvíce se vyskytuje na jaře a v létě, objevuje se v kterémkoli věku. Typicky postihuje osoby, které pracují s fotosenzibilizujícími rostlinami – zahradníky, zelináře, ale i barmany (kteří připravují citronový džus a pobývají na slunci),“ uvádí Česká akademie dermatovenerologie.

Popálení má obvykle formu drobného zarudnutí, které se vyskytuje přesně na místech, kde člověk přišel do kontaktu s látkou. Symptomy nastanou několik hodin po pobytu na slunci. Někteří lidé mohou cítit svědění nebo mít horečku a zrychlený tep. Pokud bylo vystavení slunci velké, můžou vzniknout otoky a puchýře.

Jak citrusové popálení léčit

Léčba fototoxické dermatitidy obvykle spočívá v ochlazování postiženého místa a klidu na lůžku. Při vážnějších případech je možné použít mast s kortikosteroidy, v případě pobytu v nemocnici se podává kyselina acetilosalicylová. Hlavní je vyčkat a nechodit znovu na slunce.

Prevence je jednoduchá - stačí myslet na to, že problém existuje a podle toho jednat. Na slunci není vhodné vytvářet citrusové džusy ani připravovat limetkové a citronové koktejly. Nápoje pak vypít, ne se s nimi polévat.

Stejně tak je třeba dát pozor na kosmetiku, která obsahuje citrusy. V létě může zatopit úplně stejně jako čisté ovoce. Nic, co je parfemované esenciálními oleji z citronu, hořkého pomeranče, bergamontu, tangerinky, mandarinky nebo limetky, nepatří na slunce. Nebezpečí může vznikat i u olejů ze skořice, šalvěje, pačule nebo cedru.

Pozor i na léky

Pojem fotoxická dermatitida se nevztahuje jen k látkám obsaženým v ovoci a zelenině. Může nastat i po požití některých antibiotik, antimalarik nebo antidepresiv. I u nich si lidé musí dávat pozor a v případě, že léčiva užívají, nevycházet na přímé slunce.