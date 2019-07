Boj o lety mezi Prahou a Moskvou: Zákaz pro ČSA a Aeroflot dočasně zmizí

Česká republika povolí letecké spoje všech ruských aerolinek dočasně do 7. července, Rusko zase do té doby umožní lety Českých aerolinií (ČSA). O provozu od příštího týdne budou obě země dále jednat, uvedlo v úterý ministerstvo dopravy. Česko v úterý zrušilo povolení spojům ruského Aeroflotu poté, co Rusko omezilo přelety ČSA přes sibiřskou část ruského území.