„Až jako lesba jsem celá,“ říká Jitka Smutná. Po přiznání z ní spadla i tréma na divadelních prknech

Dlouhé roky žila v manželství, vychovávala děti. Vyjít ven s pravdou a přiznat se k tomu, že je lesbička, se herečka Jitka Smutná (67) odhodlala až před sedmi lety, v době, kdy už byla 10 let zamilovaná do ženy. Od manžela odešla po 26 letech a rozvedla se. Dnes říká, že až s „kůží na trhu“ našla samu sebe a dokonce přestala mít trému na prknech Národního divadla. Dnes je jednou z hlavních tváří české LGBT komunity. A během Pride business fóra předala ocenění firmám za pokrok ve vnímání a podporování homosexuálních zaměstnanců.

„Moje setkání s citem narazilo na slovo lesba. Já jsem úplně přesně nevěděla, jestli to není trest. A tak jsem dlouhá léta žila v manželství a až teď jsem celá. Připadám si celá jako člověk,“ uvedla slavná divadelní a televizní herečka Jitka Smutná (67) během předávání cen pro firmy, které ukázaly, že dokážou vytvořit co nejpřátelštější prostředí pro své homosexuálně orientované zaměstnance.

Jitka Smutná: Marie z Ulice je žena v nejlepších letech, šedesátka není žádný věk

Smutná: ztratila jsem trému

Podle Smutné je důležité, aby se svět otevřel a aby se přijala rozmanitost a odlišnost. Dle svých slov je šťastná, že ona v takovém světě žila. „Vplula jsem do úžasného pracovního prostředí, možná to nebylo jen tím, že lidsky sem byla takhle nastartovaná, ale vplula jsem do divadla, které bylo vždycky ke gay komunitě příjemné, nebyly tam žádné problémy. Ono totiž bylo jedno, jestli někdo hraje ledního medvěda nebo jestli jeho figura má lesbické sklony. Prostě my jsme na tu diverzitu a rozmanitost byly zvyklí a věděli jsme, jaká je její cena, jakou má hodnotu,“ svěřila se.

Všichni ocenění, kteří si převzali cenu za svojí práci pro LGBT komunitu | Kristýna Svobodová / Pride Business Forum

Herečka navíc po přiznání naprosto ztratila trému, kterou dle svých slov měla až do svých čtyřiceti let. Poté, co v roce 2012 veřejně uvedla, že je lesbička a žije už deset let se spisovatelkou Petrou Braunovou, se začala cítit jako celá, jako člověk. Vztah se spisovatelkou se sice rozpadl, herečka kvůli tomu ale nesmutní.

Češi? Tolerují jen za dveřmi, na veřejnosti hulákají

Smutná předala ceny firmám, u kterých se lesbičky a gayové cítí spokojení. „Chceme, aby byli lidé otevření a šťastní. Aby o svém životě mohli mluvit stejně jako jejich vrstevníci a to nejen v přátelském a uzavřeném prostředí, ale i když opustí kancelář,“ řekl Blesk Zprávám Christian Noll, ředitel IBM, který před několika měsíci posílal otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi s požadavkem, aby se „pohnulo“ se zlegalizováním manželství homosexuálů.

„Homosexualita? Je z ní módní záležitost,“ tvrdí papež. Gayové v církvi ho znepokojují

Podle Nolla, ale i dalších přednášejících je totiž problémem, že i sebepřátelštější prostředí v práci se nevyrovná situaci venku, kdy se pak musí homosexuální člověk opět uzavřít do sebe.

Z průzkumu, který se na konferenci uveřejnil, totiž vyšlo najevo, že Češi nejsou tak tolerantní, jak o sobě tvrdí. „Nevadí jim, co se děje za zavřenými dveřmi. Na veřejnosti na to ale koukat nechtějí. To neznamená být tolerantní,“ zmínili vystupující.

Herečka Jitka Smutná se ke své orientaci přiznala po dlouholetém manželství, nyní se cítí celá a hlavně šťastná | Blesk:Martin Přibyl CNC

Rovnoprávnost přes nálepky

„Vím, co dělá dobré pracovní prostředí proto, aby člověk žil šťastný život. Tyto firmy moudře postupují a vlastním příkladem jdou příkladem k tomu, aby byl svět otevřený. Takoví pracovníci se vyplatí,“ zmínil Smutná radost nad tím, že může firmám ocenění předat. Otevřenost v práci totiž podle ní i dalších přednášejících může pomoci právě i tomu, aby se i na veřejnosti nebáli lidé mluvit o tom, že byli s přítelem v kině, nebo aby se nebáli vodit s partnerem za ruku.

Firmy, které se rozhodly veřejně vystupovat jako „LGBT friendly“ se k vyjádření svého postoje postavily tak, že svým zaměstnancům nabízejí různé samolepky, náramky i přívěšky, kterými dávají najevo svůj postoj i orientaci. Noll prozradil Blesk Zprávám, že to sice není úplně nejlepší cesta, ale je to aspoň krůček k tomu, aby se společnost, a nejen ta česká, hnula kupředu.