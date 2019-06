Monice dluží exmanžel na děti 300 tisíc: „Stejně ze mě nic nedostaneš,“ vysmívá se jí

Monika je už 9 let rozvedná a žije sama s dvěma dětmi. Ty tátu neviděly od roku 2011 a ten navíc dluží na alimentech 300 tisíc korun. Monika má hlavní pracovní poměr a dvě brigády a musí na každý dotaz „mami, můžeme si koupit...“, odpovídat ne, protože by pak nebylo co jíst. Přitom podle Moničiných slov si její bývalý muž rozhodně nežije finančně špatně. Zákony jsou ale na něj bohužel krátké.

Moničin život se změnil měsíc po svatbě, když bylo jejímu synovi pouhých sedm měsíců. Zjistila jsem, že můj manžel krade naftu, je závislý na automatech a je zapletený do velkých potíží,“ vzpomíná Monika.

„Když jsem byla v porodnici s druhým synem, manžel mi mezitím vybral můj účet do nuly. Na to konto jsem zažádala o zúžení společného jmění manželů, čímž jsem chtěla ochránit nejen sebe, ale i své děti.“ říká smutně žena.

„Ze mě stejně nic nedostaneš“



I přesto, že se za svého syna, muže Moniky, zaručili rodiče a zaplatili za něj vzniklé dluhy, Monika se rozhodla z manželství odejít a rozvést se. Toto rozhodnutí vedlo k výhružkám, vydírání a následně i k podání trestního oznámení, které vedlo i k exekučnímu řízení. Na celou situaci bývalý manžel reagoval slovy: „Ze mě stejně nic nedostaneš.“

Od roku 2011 děti svého otce neviděly. Byl už dvakrát ve vězení a dluh na alimentech činí zhruba 300 tisíc korun. Podle Moniky žije její expartner u rodičů se svou novou přítelkyní a nedaří se mu zrovna zle.

Před časem přišla možnost odebrání řidičského oprávnění, což je postup, který na dlužníky podle odborníků velmi funguje. Nicméně na Moničina bývalého manžela to neplatí.

Bývalý manžel je totiž řidič kamionu, exekutor tedy může postihnout jen minimální mzdu, kterou má na smlouvě a posílá nám 2 200 Kč měsíčně. Výdělek dlužníka je ale přes 42 tisíc a na výživné "chudák" dle zákonů nemá. Řidičský průkaz mu nikdo nevezme, protože slouží pro jeho obživu,“ dodává zoufalá maminka.

„Nedávno přišel od soudu dotaz, jestli je uhrazený dluh na čtyři roky starém podání, kde dostal podmínku a měl dluh splatit. Žádné peníze jsme samozřejmě nedostali, protože dlužník použil srážky exekutora, jako splátky starého dluhu. Dle právníka jsou srážky exekutorem částečně hrazené běžné výživné, tak zase nemáme nic a dlužník se směje.“ pokračuje Monika.

Jen 4 tisíce na jídlo

„Zabavovat řidičský průkaz, kde jej dlužník využívá k výkonu povolání, není vhodné. Takto by přišel o zaměstnání a hrozilo by, že maminka nedostane vůbec nic. Toto by nebylo systémově správné. Co se týká přímo tohoto případu - Nejedná se o jediný, kde se nedá srážet ze mzdy nebo se sráží minimálně, protože téměř vše dlužník dostává v dietách. Zde by měl zákon myslet na zabavování i jiných příjmů. U řidičů kamionu je bohužel běžné, že dostávají minimum ve mzdě a zbytek na dietách,” říká ředitelka programu VašeVýživné.cz Iveta Novotná.

Matkám i otcům, kteří jsou v podobné situaci, by mohlo pomoci zálohové výživné, ale politici se zatím stále dohadují o jeho podobě.

„Bývalý manžel má přes 30 tisíc v dietách na svou stravu v zahraničí a já doma pro děti jen čtyři, protože řidič má právo se najíst a zákon nezajímá, že moje děti to právo mají také. Vyčerpala jsem všechny možnosti, které mi zákon dává a dovedlo mě to jen k tomu, že mám hlavní pracovní poměr, k tomu dvě brigády a bývalý manžel je nemajetný chudák s minimální mzdou. V reálu dobře zajištěný člověk v naprosté pohodě, který vede klidný život se svou novou přítelkyní.“ vrtí hlavou paní Monika a pokračuje: „Co je tohle za svět, když dlužník jí a žije pod ochranou zákona a já počítám každou korunu a brečím nad tím, že moje děti nemají to, co by si děti užít měly a na každou jejich otázku "mámo můžeme si koupit" odpovídám ne, protože pak nebude za co večeřet? Neděje se vůbec nic! Stát pro nás nedělá nic! A stát jsou naše děti, ví to někdo?“