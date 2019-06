Letní brigády za rohem, dítě může vydělat i desetitisíce. Ve světě musí pracovat i sedmiletí

Čtvrtina českých dětí se po ukončení povinné školní docházky hrne na brigády a do práce. Uvádí to průzkum UNICEFU. Peníze ale do rodiny přivádí i mnohem mladší dítka, a to prostřednictví reklam, umělecké činnosti nebo sportováním. Několika minutami v reklamě může i batole naplnit účet rodičů o více než 15 tisíc korun. Blesk Zprávy zjišťovaly, jak to s dětskou prací v Čechách vlastně je, a na co by si měli dát lidé pozor. Na rozdíl od jiných zemí ale v ČR děti pracují dobrovolně. UNICEF upozorňuje, že jen v Africe je nuceno do dřiny v dolech či v armádě každé čtvrté dítě.

Letní brigády jsou kromě lidí hledajících nárazovou práci určeny hlavně studentům, kteří si chtějí přivydělat. „Ve výzkumu Mladé hlasy, který zveřejnil český UNICEF v roce 2017, 25 % českých dětí uvedlo, že mají pravidelnou nebo příležitostnou brigádu,“ uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí UNICEF Lucie Štěpánková.

Reklamou k „snadným“ penězům

Pracovat ale můžou v Čechách i mladší ratolesti. „Děti do 15 let, resp. děti do ukončení povinné školní docházky, mohou vykonávat pouze pracovní činnost v oblasti kulturní, umělecké, sportovní nebo reklamní a i v takovémto případě je nutné povolení ze strany Úřadu práce České republiky,“ vysvětluje Andrea Vašáková z tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nový Jičín nabízí studentům letní brigády: 80 korun na hodinu za pletí či natírání laviček

Práce s děti je ale přísně ošetřena zákonem, který stanovuje, za jakých okolností může člověk mladší 15 let pracovat. „V praxi je běžné, že na natáčení dítě doprovází zákonný zástupce, případně je za něj pověřena osoba z produkce. Upravuje se také zázemí a na place musí panovat pohoda,“ uvádí Stanislava Radotínská ze společnosti zprostředkovávající právě dětské herce pro natáčení.

„V současnosti panuje trend v požadavcích na Bandit Models obsazovaním klasické čtyřčlenné rodiny. Poptávka je po dětech 6-10 let a to do spotů o bankovním sektoru a operátorech. Miminka a batolata prostřednictvím projektu Baby bandit zajišťujeme také, poptávka je po nich i ze zahraničí,“ dodává Radotínská.

Tyhle děti neznají hračky: Na světě musí dřít 152 milionů dívek a chlapců

Honoráře se pak pohybují od částek od několika tisíců až do desítek tisíc. Záleží totiž, jak často bude reklama běžet, v jakých měsících a zdali se počítá s reklamním spotem i do zahraničí. Za reklamu natáčenou pro ČR, která poběží asi rok v televizi, by si dítě vydělalo třeba 15 tisíc.

„Zároveň takováto činnost nesmí bránit školní docházce a poškozovat jejich zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj. Výkon pracovní činnosti osobou mladší 15 let, která nenaplní výše uvedené podmínky, lze považovat za výkon nelegální dětské práce. Dodržování zákazu výkonu dětské práce a kontrola podmínek výkonu činnosti dítěte spadá do kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce,“ varuje Vašáková z Úřadu práce.

Nespalte se na dohodě a občance

Starší děti pak užívají nárazové pracovní příležitosti, ty se většinou smluvně řeší Dohodou o provedení práce. Na dohodu lze odpracovat až 37,5 běžných pracovních dnů. Za rok může být sjednáno i více dohod, výsledné hodiny ale nesmí přesáhnout 300 ročně.

Pozor byste si měli dát na vepsanou odměnu, jinak vám může zaměstnavatel dávat jen minimální mzdu. Zákon navíc stanovuje, že práce přidělená mladistvým by měla být přiměřená jeho fyzickému a rozumovému rozvoji. Zakázány jsou přesčasy, práce v noci, práce pod zemí, délka směny by neměla překročit 8 hodin a týdně by neměla doba v práci přesáhnout 40 hodin.

Poslední věcí, kterou by si mladiství měli ohlídat, je také dohoda o hmotné zodpovědnosti - mladistvý ji podepisovat nesmí a dohoda by se s tímto dokumentem stala neplatná.

Prodej zmrzliny je oblíbenou letní brigádou. | profimedia.cz

Důležitý je samozřejmě i věk mladistvého. Zákon povoluje přivýdělek od 15 roku života, ale pouze pod podmínkou, že už dítě splnilo povinných devět let školní docházky. Je ale možnost sjednat si smlouvu na později, takže i dítě, které ukončí docházku ve 14 letech, ale občanský průkaz dostane až o měsíc později, si může na srpen sjednat brigádu.

Šokující kampaň: Polonahé holčičky v reklamě na prádlo

152 miliónů dětských pracantů

Kontroly nad tím, jestli nejsou porušována dětská práva, ale nenajdeme všude po světě. „Celosvětově se dětská práce týká 152 milionů dětí. 73 milionů z nich přitom pracuje v hazardních podmínkách, které ohrožují jejich zdraví a život. Hlavní příčinou dětské práce je extrémní chudoba, která děti nutí pracovat, aby přežily a pomohly přežít i svým rodinám. Ve většině zemí jsou do dětské práce stejnou měrou zapojeni chlapci i dívky,“ svěřila Blesk Zprávám Štěpánková.

Děti v Africe často pracují v podmínkách, které by nezvládl ani dospělý | UNICEF

Šokující údaje ale nekončí. UNICEF uvádí, že největší podíl dětské práce je v subsaharské Africe (29 % ve věku od 5 - 17„Nejvíce dětí pracuje v zemědělství, kam spadá práce na poli. V jihovýchodní Asii pracují malé děti na plovoucích skládkách, v nebezpečných továrnách nebo jako nosiči zavazadel. Jednou z nejtěžších forem dětské práce je těžba kovů a nerostů. Například v Demokratické republice Kongo jsou děti nuceny k těžbě kobaltu,“ let). Za ní je jihovýchodní Asie a Latinská Amerika.

Kapitolou samo o sobě jsou pak dětští vojáci, z nichž 40 % tvoří dívky. Za život se samopalem ale nedostávají mzdu. „UNICEF v těchto zemích vyjednává demobilizaci dětských vojáků a pomáhá propuštěným dětem se zotavením a návratem do rodiny a společnosti. Jen v Jižním Súdánu se UNICEF za 5 let trvání podařilo vyjednat demobilizaci 3096 dětských vojáků,“ dodává Štěpánková na závěr.