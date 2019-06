Svět byl na pokraji války, Rusové přelstili NATO. Čech varuje: „Balkán není vyřešen“

Svět stál na kraji 3. světové války, stačil jeden rozkaz, jeden výstřel a Spojené státy by se střetly s Ruskem. Kromě několika generálů o tom nikdo nevěděl a tato historie by byla skoro zapomenuta - dvě stovky ruských výsadkářů tehdy stály proti tisícům vojáků mezinárodních sil. Tento příběh má i českou stopu: „Mířili jsme na sebe, a když pochopili, že neustoupíme a máme jasný rozkaz, tak to vzdali,“ zavzpomínal pro Blesk Zprávy český voják.