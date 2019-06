Sexuální asistence v Česku: Klienti chtějí styk i vztah, říká Lucie

Lucie Šídová se téměř polovinu svého života věnovala práci v organizaci Rozkoš bez rizika, která pomáhá ženám pracujícím v sexbyznysu. S tématem sexuální asistence se poprvé setkala v roce 2012 v Německu a Holandsku, kde byla na stáži. Podle svých slov hledala pro ženy ze sexbyznysu, které práce v oblasti sexuality bavila, příležitosti, jak se dále realizovat a rozvíjet v oblastech sexuality.

V roce 2015 byla v Česku zavedena sexuální asistence. Školením prošlo pět žen, které měly tělesně a mentálně postiženým a seniorům pomáhat v oblasti jejich sexuality.

„Otevřeli jsme tím jakousi 13. komnatu. Lidé si začali uvědomovat, že lidé s postižením mají sexualitu a samozřejmě ji touží naplňovat,“ řekla Šídová ve studiu Blesk Zpráv.

Lucie: Sexuální asistence se nerovná jen sex

Jako hlavní problém vnímá Šídová to, že lidé si při slově sexualita okamžitě představí sex a pohlavní styk.

„Sexualita je ale také o vztazích - nejen k lidem, ale také například o vztahu k vlastnímu tělu. Asistenti a asistentky tedy učí lidi s postižením pracovat s jejich sexualitou, aby ji uměli naplňovat s ohledem na svůj handicap a aby našli ztracené sebevědomí, které často kvůli svým problémům ztrácejí,“ řekla odbornice.

„K orgasmu jsem dovedla i mladíka v kómatu,“ říká sexuální asistentka Iva (50)

Největší zájem je o styk, ale i o vztah

Po čtyřech letech fungování je v organizaci Freya proškoleno 17 sexuálních asistentů a asistentek. V únoru bylo proškoleno dalších 13 lidí. „Ročně asistentky poskytly 250 až 280 asistencí, letos bylo od ledna do dubna se uskutečnilo asi 150 schůzek, což je o dost více než v předchozích letech,“ potvrzuje stoupající zájem o tyto služby Lucie Šídová.

Nejvíce se ozývají lidé s fyzickým postižením, senioři a sociální pracovníci zprostředkovávají službu i lidem s mentálním postižením. „Největší zájem je o pohlavní styk, lidé chtějí ale i doteky, masáže, objetí. Ale i vztah, který jim sexuální asistentka či asistent dát nemůže,“ upozorňuje Šídová.

Sexuální asistenti čekají na příležitost

Nově byli proškoleni i dva muži. O ty však podle Šídové není překvapivě zájem, ač po nich poptávka byla. „Zatím se žádná žena ani muž neozvali, že by rádi služby sexuálního asistenta. Zkoumáme, proč to tak je, zda je za tím strach ze strany klientů, či že asistenti nenabízejí to, co by si lidé přáli,“ řekla výkonná ředitelka spolku Freya.

Podívejte se na rozhovor s Lucií Šídovou:

Video Sexuální asistence v Česku - Blesk TV

Chcete být sexuální asistent/ka? Srovnejte si priority

O možnost stát se sexuálním asistentem či asistentkou je podle Šídové zájem. Jenže to není práce pro každého.

„Nevezmeme každého. Velkou vlnu zájmu zaznamenáváme, hlavně když se objevíme v médiích. Jenže nevezmeme každého. Každý, kdo se hlásí, musí vyplnit dotazník a pak se s námi osobně setkat. My mu musíme vysvětlit, co tato práce obnáší, protože někteří mají zkreslené představy,“ vysvětluje Šídová.

„Setkáváme se s lidmi, kteří mají pocit, že si touto prací vydělají spoustu peněz nebo si díky tomu najdou partnera či partnerku. Ale my hledáme člověka, který už zná své potřeby, má je naplněné a má srovnané priority a chce pomáhat lidem a ne si skrze tuto profesi uspokojovat své potřeby,“ dodává Lucie Šídová.

Co dalšího musíte splňovat, abyste se mohli stát sexuální asistentem nebo asistentkou? Zjistíte v rozhovoru: