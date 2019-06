Mandlovice končí. EU zatrhla Kateřině značku pálenky, Ovčáček peskoval Brusel

Hustopečská mandlovice, unikátní destilát vyrobený z vinného lihu a přírodního mandlového výtažku, se pod svým současným názvem bude prodávat nejspíš jen do konce června. Oznámila to zakladatelka a jednatelka hustopečské mandlárny Kateřina Kopová, která značku vybudovala. Evropská unie změnu názvu požaduje z důvodu, že dosavadní jméno spotřebiteli napovídá, že se jedná o pálenku z příslušné suroviny, což mandlovice ale není.

Důvodem pro vynucenou změnu názvu je nařízení Evropské unie, podle něhož lze koncovku -ice používat pouze pro pálenky z příslušné suroviny.

„S tím bohužel nemůžu nic dělat, mandle se totiž vypálit nedají. Přitom za značky hustopečská mandlovice a mandlovice jsme zaplatili desítky tisíc, abychom je chránili ochrannou známkou,“ uvedla Kopová.

Nařízení EU, které bude podnikatelku stát nemalé jmění, okomentoval i tiskový mluvčí prezidenta republiky. „Brusel, za který se včera manifestovalo na Václaváku – jako kdysi za Moskvu – v akci,“ napsal na svůj účet na twitteru Jiří Ovčáček k přiložené fotografii podnikatelky s Mandlovicí.

Nové lahve, reklamy, krabice i sklenky

Pro podnikatelku, která značku buduje už sedm let, to kromě ztráty finanční znamená i ztrátu stále známější značky. Přetisknout bude muset všechny propagační předměty i etikety samotných lahví. „Výdaje odhaduji přibližně na milion korun. Mnohem víc mě ale mrzí to, že úsilí, které jsem budování značky a legalizaci mandlovice věnovala, najednou zmizí,“ uvedla Kopová.

Takzvaná mandlovice, tedy nápoj z mandlové tresti, lihu a cukru, se v Hustopečích podomácku vyráběl desítky let. Kopová vyšla z původního receptu bývalého správce sadů Rudolfa Poslušného. Výsledný destilát, jehož značku i složení teď chrání ochranná známka, sice má méně alkoholu, ale je vyrobený z kvalitních surovin a má nezaměnitelnou chuť.

„Prvotní zoufalství už mě sice přešlo, ale pořád je mi to líto. Zkusíme nejspíš požádat o prodloužení lhůty, po kterou lze název mandlovice používat, ale víc asi udělat nemůžeme,“ dodala podnikatelka.

Název klame spotřebitele

Není to poprvé, co se EU ohradila proti názvu některé suroviny. V roce 2012 prohrála Česká republika spor o Tradiční pomazánkové máslo. Komise EU zatrhla prodej pod tímto názvem. Čeští potravináři proto začali pomazánkové máslo přejmenovávat na „tradiční pomazánkové“, ačkoliv s postupem evropské exekutivy dál nesouhlasili.

Česko se do sporu s EU pustilo kvůli mazací pochoutce hned dvakrát. O změnu názvu, které by se blíže přiblížilo původnímu pojmenování, se pokoušeli zasadit ještě o čtyři roky později. Soudní dvůr EU ale dal za pravdu názoru komise, že výrobek nelze kvalifikovat jako máslo, protože neobsahuje dostatečné množství mléčného tuku. Když to není máslo, tak prostě není co řešit - stejně tak se postupuje i v případě Kateřiny a její mandlovice.