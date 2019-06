Michaela vykouřila 60 cigaret denně. Závislost ji tahala i z tramvaje, teď ušetří 100 tisíc

Michaelu přivedla ke kouření zvědavost, nyní tomu říká hloupost. „Nedokázala jsem přestát ani hodinu bez pravidelné dávky nikotinu. Několikrát jsem dokonce musela neplánovaně vystoupit z tramvaje, protože jsem si nutně potřebovala zapálit,“ vysvětluje. Denně svůj zlozvyk krmila i třemi krabičkami, což v dnešních cenách vyjde v průměru na 300 korun. V případě balených cigaret, kdy jedno balení obsahuje kolem 100 gramů tabáku, to pak může být o asi 100 korun méně.

Z 60 cigaret denně se Michaela dostala v podstatě ze dne na den a nyní je rok odnaučenou kuřačkou. Nejsilnější abstinenční příznaky trvaly asi měsíc. „Zažívala jsem silné záchvaty vzteku a zlosti. Stále jsem pociťovala neovladatelnou touhu s něčím bouchnout. Bylo docela těžké udržet ten bezdůvodný vztek na uzdě – hlavně v práci,“ popisuje Michaela. Podle Centra pro závislé na tabáku patří ke šťastným 4% lidí ze 600 tisíc, kteří se pokouší každý rok se závislostí seknout.

Ušetřené peníze bere Michaela jako vítaný bonus. Hlavně je ráda, že už dokázala změnit své návyky a její zdraví se může postupně zlepšovat. Zajímavé je, že ročně díky odhození krabičky ušetří Michaela kolem 100 tisíce korun.

Již dříve poradila závislým prostřednictvím Blesk Zprávám lékařka Irena Opletalová, aby si nešťastní kuřáci určili Den D, jako to udělala i Michaela. „Radíme také, aby člověk požádal o sociální podporu rodiny, přátel a spolupracovníků a aby si odnaučující se kuřák odstranil ze svého okolí vše, co by mu cigarety připomínalo – popelník, zapalovač, cigaretové papírky,“ zmiňuje Opletalová.

Kouř z cigaret rovněž škodí, i když znatelně méně, nežli jeho aktivní vdechování | iStock

Negativní dopady na lidské zdraví jsou světu známy. Cigaretový kouř zamořuje plíce asi 7 tisíci škodlivými látkami. „Kouření s sebou nese vážná zdravotní rizika. Aktivní kuřáci jsou ohroženi především rakovinou plic, jícnu a hrtanu, onemocněním srdce a cév, ale také cukrovkou nebo chronickou obstrukční plicní nemocí,“ konstatuje lékařka a náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.

Jedná se navíc o vysoce návykovou závislost, a to nejen kvůli nikotinu. Kouření se stane součástí života, zapojí se do rituálu – člověk si zkracuje kouřením čekání na autobus, či si nedokáže ráno představit právě bez cigarety.

Právě proto, že je pro kuřáky mnohdy nejtěžší změnit svůj každodenní rituál, se některým expertům nelíbí takzvané cigarety elektronické, či vapéry, kdy se nahřívá tabák a uvolňuje nikotin. Ty sice fungují tak, že dovolí člověku, aby si „potáhl“, ale nezbaví ho závislosti na nikotinu a onoho rituálu.

Elektronická cigareta se té skutečné podobá. Jsou ale zařízení, které mají k podobě cigarety hodně daleko | Dailymail

„Nekouřila jsem už 3 měsíce, kamarád mi pak jednou nabídl zařízení, které zahřívá tabák, a tím uvolňuje nikotin. Líbilo se mi, jak to vypadá, a zachutnalo mi to. Po 2 měsících užívání však mám větší spotřebu cigaretových náplní heets než cigaret a cítím se mnohem závislejší. Je to ďáblův vynález: vypadá neškodně, není cítit tolik jako cigareta a můžu jej používat všude – moje motivace nekouřit vzala za své,“ popisuje svoje zkušenosti Jana (34), která se léčila v Centru pro závislé na tabáku.

E-cigarety mohou vést k nekontrolované inhalaci páry s nikotinem a následnému předávkování, které se projevuje bolestí hlavy a zvracením,“ varuje expertka. Do těla se vám totiž při užívání těchto náhražek opravdu dostává více nikotinu a podle Opletalové byly pozorovány i smrtelné otravy při nechtěném požití e-liqidu, tedy náplně v e-cigaretě. „V žádném případě se nejedná o zdravé kouření! Navíc nevíme dlouhodobé následky,“ zdůrazňuje odbornice.

Nekuřácké zóny rostou

Kouření cigaret má proměnlivou historii, v 19. století a na počátku století dvacátého bylo považováno za symbol určité společenské úrovně. Ženy se „chlubily“ co nejkrásnější špičkou, aby nemusely cigaretu držet v ruce. Za popularizaci filtrových cigaret a kouření celkově se pak postarala masivní kampaň s kovbojem Clarencem Haileym Longem. Všem hercům, kteří mu propůjčili svou tvář, se stalo osudným onemocnění plic. První, David Miller, zemřel na dušnost, David McLean na rakovinu plic a posledního, Erica Lawsona, zabila chronická plicní nemoc.

O škodlivosti kouření se přitom mluvilo už od poloviny 20. století, na to reagovaly firmy právě zaváděním filtru, který měl škodlivé látky zadržovat. Navzdory reklamám se postupně dařilo kouření ve veřejných prostorách utlumovat – dříve se mohlo kouřit všude. V nemocnicích, letadlech, vlacích. Dnes už si na žádném z těchto míst nezapálíte.

V České republice platí zákaz nikotinových zabijáků v restauracích už dva roky, a to od května 2017. „Určitě se méně kouří, číslo zatím neznám. Ale vypadá to, že kouření dospělé populace padá pod 26 % a hlavně klesají hospitalizace pro akutní infarkty. V několika desítkách zemí, kde se přestalo kouřit uvnitř, klesly všude hospitalizace o asi 5 – 7 %. Není důvod si myslet, že by to v Česku bylo jinak,“ pochvaluje zákaz odbornice z Centra pro závislé na tabáku Eva Králíková. Zajímavé je, že například v Rakousku úplný zákaz neplatí a v některých restauracích se kouřit stále smí.