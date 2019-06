Sex na prvním rande má přes polovinu Britů, tvrdí průzkum. Čeští experti přikyvují

Více než polovina žen i mužů má sex hned po první schůzce, aspoň podle aktuálního britského průzkumu. Pro více než třetinu z nich tato zkušenost přeroste ve vážný vztah. „U každého jedince je to hodně individuální, znám vztahy, které vydržely celý život, přestože měli partneři sex po prvním rande,“ řekl pro Blesk Zprávy sexuolog Petr Weiss. Nervózní jsou ale skoro všichni. Ženy řeší prádlo, muži zase výkon, tvrdí průzkum.

Nejnovější zjištění britské seznamky ukázalo, že vášnivou noc hned po prvním rande zažívá více než polovina lidí, konkrétně 58 % mužů a 56 % žen. U 36 % mužů a 34 % žen dokonce tato zkušenost vede k vážnému, dlouhodobému vztahu.

Že rychlý sex může prospět i vztahu, připouští také český sexuolog Weiss. „Některé vztahy sexem na prvním rande skončí a jiné se rozvinou ve vážný vztah. Opravdu je to velmi individuální,“ uvedl.

Negativně působí nabídka sexu hned po prvním rande na pouhých 17 % žen a 11 % mužů. Čtyři z deseti žen a zhruba tři z deseti mužů však unáhleného sexu později lituje. „Nedokážu si představit, že bych měla intimnosti s člověkem, kterého vůbec neznám, hned na první schůzce. Připadá mi to odporné. Nikdy jsem nic takového nepodnikla. Potřebuji partnera poznat,“ říká Monika (30) z Prahy.

S tím nesouhlasí Ondřej (28) z Brna. „Když si sedneme a první rande plyne přirozeně, proč ho nezakončit sexem? Připadá mi zbytečné ztrácet čas s randěním, když se stejně ukáže, že k sobě dva patří, až v posteli. Když to totiž nefunguje tam, tak to nemá cenu.“

Na zkoumání sexu v Česku chybí peníze

Poslední průzkum o sexuálním chování Čechů vznikl v roce 2013. „Na další bohužel nejsou prostředky,“ řekl Petr Weiss a dodal: „Důležitější než to, na kterém rande dojde k milování, je to, zda bylo s ochranou.“

Poslední český průzkum přinesl pozitivní čísla o ženských orgasmech. Ukázalo se, že ho nedosáhne pouze pět procent žen. To, co ženy při milostných hrátkách nejvíce vzrušuje, je přitom dráždění klitorisu, které preferuje 39 % respondentek. A nebo současné dráždění klitorisu a pochvy. To má v oblibě taktéž 39 % dotázaných žen. Mírně přibylo i žen vaginálně vzrušivých, které tvoří až pětinu všech respondentek.

Dnešní společnost je k otázkám sexu otevřená a tolerantní, a to i v případě, jedná-li se o sex po velmi krátké známosti. Nervózní je drtivá většina lidí. Ženy mají starost o svůj vzhled, muži o svůj výkon. „Dámy řeší, jestli mají sladěné spodní prádlo,“ pousmál se Petr Weiss.

Sex s novým partnerem je rovněž pro mnoho lidí spojen s nervozitou, konkrétně pro 82 % žen a 73 % mužů. Ženy si nejvíce dělají starosti o to, jak vypadají (84 %), jaký milostný výkon podají (69 %) a jak obstojí ve srovnání s dřívějšími sexuálními partnerkami (61 %). Pro muže je naopak největší starostí výkon při sexu (82 %), dále srovnání s dřívějšími sexuálními partnery (57 %) a vzhled je pro ně až na třetí příčce (54 %).

Ženy se svěřují kamarádkám. I psychologovi

Češi, zvláště ženy, svůj sexuální život řeší i v ordinacích psychologů. Neodmyslitelně patří k tomu partnerskému. „Muži to mají s vyhledáváním odborné psychologické pomoci hodně špatně nastavené. Stále převládá názor, že když si necháváte pomáhat, jste neschopný. Vyhledají odborníka, když už je skoro pozdě,“ vysvětluje psycholog Ondřej Pečený.

„Ženy jsou zvyklé sdílet svoje emoce s kamarádkami, takže jim nedělá problém se svěřit i psychologovi,“ dodal odborník. Podle něj vyhledává pomoc psychologa zhruba 70 % žen a 30 % mužů.

„Se svým psychologem probírám všechny podrobnosti svých vztahů včetně sexu. Důvěřuji mu, a kdybych mu neřekla všechny informace, asi by i jeho pomoc byla neúplná,“ potvrzuje slova odborníka Barbora (26) z Prahy.