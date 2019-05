Cukrovka jen tak neodejde a ovlivní váš sex, říká diabetoložka.

Otec, 73 rokov, diabetes v trvaní 15 rokov. Jedna noha amputovaná pod kolenom, na druhej odstránené prsty. Prekonaných niekoľko infekcií, prasknutý vred na žalúdku, zahnisanie ľadviny. Dva infarkty, druhý pred 5 rokmi. Zhoršené videnie. Denne bral 17 rôznych tabliet + inzulín. Boli to lieky na riedenie krvi, srdce, močenie a iné. Bolo mu stále horšie. Nemohol jesť. Rozhodol sa vysadiť všetky lieky okrem inzulínu a liekov na tlak. Je to jeho rozhodnutie a nedá sa ovplyvniť. Lekár o tom nevie. Je to už mesiac a tvrdí, že sa cíti vynikajúco. aj tak vyzerá. Začalo mu veľmi chutiť jesť, začal tiež chodiť, čo predtým nevládal. Teraz stále hovorí, že je hladný a niečo by jedol. On je presvedčený, že je to takto dobre. Ja sa však obávam, že to je len dočasné, avšak ani ten stav predtým nebol dobrý. Cukor a tlak má aktuálne v norme bez výkyvov. Alkohol nepije a nefajčí. Máme sa tešiť, či niečoho obávať? Ďakujem. (Ivana)