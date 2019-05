Huawei bez Androidu? Válka Googlu s Číňany nemá vítěze, myslí si expert

Jedno je podle Rejzka jisté - pro Huawei je postup amerického Googlu zásadní komplikací. Mobilní telefon čínského giganta s operačním systémem Android ochuzený o aplikace Googlu přirovnává k zábavnému těžítku, které umí výborně fotit.

Současné uživatele telefonů Huawei ale Rejzek ale uklidňuje: „Nemusíme se bát, že ten, kdo má doma Huawei, že by se najednou udělalo blik a aplikace tam nebyly. Vy už máte smlouvu s Googlem a aplikace vám nepřestanou fungovat - rozhodně ne několik nejbližších aktualizací."

Co se týká vývoje vlastního operačního systému čínské společnosti a jeho fungování v západním světě, je Rejzek skeptický. Poukazuje na to, že Číňané v tuto chvíli mají například vlastní variantu Googlu, která ale pro Evropany není nijak zajímavá. „Nahradit Google služby, které jsou úplně bezvadné a jsme zvyklí je používat - to Číňané nebudou umět velmi rychle, " dodává.

Každopádně v této situaci každý prohrává, a to včetně Googlu, který se musí držet americké legislativy, míní Rejzek. Nepřekvapilo by ho ani, kdyby z ní nakonec těžili právě Číňané: „Číňan, který doteď nemusel, ale mohl vyvíjet alternativy čipů a silikonů, co dělají v USA, teď bude muset."

Zbrždění přechodu na sítě páté generace nehrozí

Obavy ze zpomalení přechodu na sítě 5G jsou podle Rejzka bezpředmětné. Podle jeho slov může dojít k poklesu dodávek nebo k jeho zpoždění. Ty ovšem umí nahradit evropské firmy. „Paradoxně zrovna teď dodává evropský Ericsson do Číny velké množství 5G zařízení, protože tam vyhrál soutěž. To je jenom taková tradice, že je Huawei nositelem světla v sítích páté generace. Není to pravda."

To, že jde z větší míry o obchodní záležitost, než o otázku bezpečnosti přibližuje Rejzek přirovnáním k česko-ruským poměrům: „Nebudeme si kupovat ruské stíhačky, protože Rusko je potenciální protivník v nějakém vojenském střetu. Ale není nikde žádný důvod proč si nenakupovat žigulíky, protože to není zkrátka to, co by nás mohlo ohrozit."