Nakupování bez obalu i nebezpečné dotáčení vody do PET lahví: Češi bojují s plasty

Vsadí obchodníci na ekologickou vlnu? Mohli by vydělat. Buď jednorázové obaly opustíme sami, nebo dřív nebo později přijde zákaz. Zatím byl dobrý kšeft plastové pytlíky, kelímky a krabičky vyrabět, teď to může být úplně obráceně. Prodejny začnou víc vydělávat, když vám žádný sáček nedají. Zatím to zkouší to zkouší neziskovka Bez obalu a její zkušenosti by mohli pomoct ostatním.

Nakupování „Bez obalu“ se odráží na ceně. Samotné dodávání potravin stojí víc, stejně tak i skladování. „Lidé si musí uvědomit, že to dělají pro přírodu. Jedeme s minimální marží, ale i kvalita potravin něco stojí. Jsme zvyklí na levné potraviny a je jasné, že ve srovnání s nejmenší cenou v maloobchodě jsme dražší, ale prostě jde o kvalitu a hlavně o životní prostředí,“ říká ředitelka neziskové organizace Veronika Nováčková, která spravuje tři obchody v Praze.

Ročně vyprodukuje průměrná česká rodina 1356 kilo odpadu. Vychází to tak, že nám stačí pouze tři dny na to, abychom se prázdnými krabičkami, lahvemi, papírem a zbytkem jídla obalili až po hlavu, jak upozorňuje Český statistický úřad. Nebo můžeme nakupovat jinak ...

„Nemáme u nás jen zrní a luštěniny. Nabízíme sortiment 600 různých potravin a věcí potřebných do domácnosti, včetně chlazeného zboží jako jsou jogurty, mléko, zákys nebo i sýry v takových malých zavařovačkách. Máme i piva, vína nebo cidery. Stejně tak máme různé krémy, šampóny, mýdla i kartáčky na zuby,“ pokračuje Nováčková a vysvětluje, že potraviny si může zákazník buď dát do vlastních papírových nebo lněných sáčků a do vratných sklenic.

Nařpáklad brčkům pomalu zvoní hrana a jako další se možná dostanou na řadu mikrotenové pytlíky a obaly na potravinách. V Česku a na Slovensku už je dokonce 1447 míst, kde si nakoupíte zcela nebo částečně bez obalů. „Je ale zapotřebí, aby se Zero waste obchody objevily i v legislativě a došlo ke standardizaci těchto míst. Vyřešit se musí hlavně hygiena, aby se obchodníci i zákaznici neobávali a ve všech Zero waste obchodech nakoupili stejně kvalitně a bez obalů,“ upozorňuje Nováčková. Rovněž upozorňuje, aby si prozatím lidé dávali pozor jak a kde nakupují. Zero Waste obchody totiž nefungují jako frančízy.

Ředitelka se Blesk Zprávám rovněž svěřila, že plánují spustit aplikaci, která by zákazníkům vypočítala, kolik ušetří plastů tím, že budou nakupovat bez obalů, sáčků a plastových lahví. „Ušetří se plast i na dovozu. Trvalo dlouho, než jsme se dohodli s dodavateli, jak si to vlastně představujeme. Potraviny nám vozí například v papírových obalech v co největších baleních,“ říká.

Kromě bezobalových obchodů se objevuje další nápad, jak pomoci zbytečnému užívání plastů a to „Dolej si“. V podstatě se jedná o čerpací stanice na aviváž či prací prášek. Klient prostě přijde a do již použitého obalu natočí zboží znovu.

Problémem ale podle hygieničky ze Státního zdravotního ústavu je v opakovaném užívání PET lahví na kohoutkovou vodu. „Není to bezpečné. PET lahev je obal pro jednorázové použití, nikoliv pro opakované. Lahve se testují pro jednorázové použití, existují i takové PET lahve, které se podobně jako skleněné dají vymýt a použít, ale u nás nejsou. Oficiální stanovisko pro zpětné užívání i podle legislativy Evropské Unie prostě není,“ míní expertka.

Nedoporučuje ani dolévání aviváže do PET lahve, která k tomu není určena. Mohlo by totiž dojít k problémům na recyklační lince, která není stavěná k tomu, aby z lahví odstraňovala možné škodlivé látky.

Dolévají vody do PET lahví je i podle Nováčkové spíše hloupost. „Lidé, kteří se životnímu prostředí věnují, stejně užívají lahve skleněné apod. Samozřejmě pokud ale mají po ruce tu plastovou, jednou jim to asi neuškodí,“ míní a dodává, že důležitá je hlavně osvěta o problematice.

„Lidé si někdy ani neuvědomí, že třídění a recyklace jsou dvě odlišné věci. Neuvědomí si, že až polovina odpadků stejně skončí na skládce nebo i v mořích. Ještě před pár lety se naše odpadky dovážely i do Číny. Vždycky jim tak říkám, zkuste někdy zajít na skládku a vidět to na vlastní oči,“ pokračuje Nováčková, která s nápadem na obchod přišla už v roce 2012.

Evropská unie plastovou kalamitu řeší - do roku 2021 začne platit zákaz využívání plastů na jedno použití. Jde například o příbory, brčka, vatové tyčinky či příbory. Raritou se ale zdá případ z Velké Británie, kde tamní restaurace rychlého občerstvení zavedla v reakci na petici občanů brčka papírová už loni a letos podepisují nespokojení konzumenti petici znovu, tentokrát ale za navrácení brček plastových. Vadí jim totiž, že nestihnou vypít milkshake, než se brčko rozmočí.

Proti tomu ovšem můžeme postavit obrázek, který v druhé polovině května obletěl svět - fotografii nejslavnějšího igelitového pytlíku. Plastový odpad nalezl v dosud nejhlubším objeveném místě planety, v 11 kilometrů hlubokém Mariánském příkopu, vědec Victor Vescovo.

Plasty se začínají objevovat prostě všude, téměř denně je nacházející šokovaní odborníci v rybách, kytovcích a v podobě mikročástic i v pitné vodě. Vědci z americké univerzity v Connecticutu dokonce odhadují, že jen na modré hladině naší planety se vznáší 268 tisíc tun plastů.