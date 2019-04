Veterány čekal okruh i požehnání. V Bohnicích se ukázaly historické skvosty

Laurin & Klement Škoda 110 z roku 1927 je v rodině Macháčků už 40 let. „Já s ní jezdím od té doby, co mám řidičák. Tatínka však stála místo. Pracoval totiž za socialismu jako školník a když poskytl o veteránovi rozhovor do časopisu Svět motorů, byl vyhozen za to, že si pořídil tento „buržoazní přežitek“,“ vzpomíná řidička Marcela Macháčková (43) z Černošic.

Laurinku, jak něžně vůz označují, však rádi mít nepřestali. „Jezdí se s nim dobře, volant na druhé straně mi nevadí,“ vysvětluje Marcela Macháčková. Ve stejném typu auta jezdil i prvorepublikový ministr financí Karel Engliš (1880-1961).