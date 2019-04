Pionýr slaví 70 let. Připomeňte si časy s červeným šátkem, odznáčkem a tábory

Pionýry se děti stávaly až v devíti letech, ve třetí třídě základní školy. Do té doby se měly »dobrovolně organizovat« v Jiskrách, které vznikly roku 1958. Členem Pionýrské organizace byl skoro každý zhruba od 8 do 15 let (v první a druhé třídě šlo nejprve o Jiskry). Vstup do Pionýra byl povinný, ale některé děti, například z rodin disidentů či režimu nepohodlných, do organizace nemohly.

Jak jsme se oblékali za totáče: Plísňáky, tesilky, dederonové košile a další skvosty ze šatníků!

Ti, kteří mohli být členem, se museli zavázat k plnění pionýrských zásad a složit slib. Ten zněl: „Slibuji před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít podle pionýrských zákonů, abych byl dobrým občanem své milované vlasti, Československé socialistické republiky, a svým jednáním chránit čest Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže.“

Že v Pionýru byl za komunismu opravdu skoro každý, dokládá i snímek recitujícího mladého pionýra ze 70. let. Není to totiž nikdo jiný než Miroslav Kalousek (58, TOP 09). „Rodiče doufali, že když vstoupím do Pionýra, pustí mě bolševik alespoň na zemědělskou průmyslovku. Doufali marně, musel jsem do ušáku,“ řekl ke snímku, který začal kolovat po internetu.