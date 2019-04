Kojení v bance rozdělilo Čechy: Lucii s dítětem u prsu okřikli i u vagíny

„Přestaňte exhibovat.“ Taková slova měla zaznít na pobočce Raiffeisenbank na Václavském náměstí v Praze, když Lucie začala kousek od přepážky kojit své dítě. Z oslovení byla otřesená a mluví o ponížení i nedostatku empatie. Mimo jiné proto, že personál banky jí měl poté vyhrožovat vyvedením na ulici.

Na sociálních sítích se v reakci objevily stovky komentářů. Mnoho lidí vyjádřilo Lucii podporu a shoduje se, že v kojení ve veřejných prostorách nevidí problém. „Proti kojení na veřejnosti nic nemám… Sama jsem kojila, kde se dalo, pokud se prcek ozval a pohled na kojící ženu mi nevadí…,“ píše například Kateřina. „Kojení je úplně normální věc, dospělí taky jedí a pijou na veřejnosti, tak proč by nemohlo i dítě,“ souhlasí Marie.

Nepochopitelné! Maminku vyhodili v Praze z banky, protože kojila svoji holčičku!

Objevili se ale i tací lidé, kteří se postavili na stranu banky. „Sama kojím, ale některé věci by se neměly přehánět. Nikdy jsem na veřejnosti nekojila a kojit nebudu,“ píše Lucie. „On to ale není pohled na prs, ale na fanaticky založenou matku, protože normální máma si fakt jde stranou,“ myslí si žena vystupující pod jménem Adéla Nevečeřela. „Hele, kojilky, kojte si třeba na Měsíci. Ale pokud vám zástupce soukromé instituce, třeba banky, řekne, ať toho necháte, že u něj prostě ne, tak toho prostě nechte,“ přidal se do debaty muž Václav.

Další muž měl o něco vyhrocenější reakci. „Mléko vám ženským zřejmě leze na mozek, není to normální!“ uvedl Martin. Dagmar zase připomněla intimnost. „Pro mě bylo kojení velmi intimní záležitostí - a tím nemyslím nějakou stydlivost, ale velmi úzké spojení mezi mnou a mým dítětem v danou chvíli. Automaticky jsem proto zcela přirozeně volila co největší soukromí, abychom si to propojení mohla oba co nejlépe užít,“ napsala.

Neprošlo ani kojení u vagíny, říká žena

Zahraniční paralelu k případu v Raiffeisenbank připojila Lucie Kmentová. Podle ní se jí podobného okřiknutí dostalo v galerii ve Francii. „Mně se před dvěma lety stala stejná situace v Musée d'Orsay v Paříži. Bohužel mě neostrakizoval muž z ochranky, ale nějaká recepční 50+,“ popisovala na facebooku.

Její pocity z toho nebyly dobré. „Nejprve jsem byla trochu paralyzovaná a vhrkly mi slzy do očí, ale pak jsem si řekla, že jsem třeba jenom pro paní hromosvodem blbého dne,“ vysvětlila, jak se nad věc nakonec dokázala povznést. Celou situaci ale stejně vnímá jako paradox, protože měla kojit jen pár metrů od slavného obrazu malíře Gustava Couberta „Oko světa“, na kterém je velice detailně nakreslený ženský pohlavní orgán.

„V tomto případě bych nelynčovala instituci (banku, muzeum) jako takovou, ale myslím si, že jde o frustraci jednotlivce,“ doplnila Kmentová pro Blesk Zprávy. „Pocházím z malé vesnice na Moravě, kde je téma kojení na veřejnosti stále velmi tabuizované. Ale já jsem duší revolucionářka, takže jsem naposled kojila např. před místním knězem na přípravě při křtu staršího syna,“ uvedla.

Kojení na veřejnosti je podle ní v každém případě lepší než nechat dítě v diskomfortu. „Copak jsem raději měla nechat řvát půlroční dítě? A potupně kojit na zaklapnuté dámské toaletě?“ ptá se.

„Eliáše (syna, pozn. red.) jsem kojila dva roky a dva týdny. Nijak extra mě to nedojímalo. Někdy mě to bavilo, jindy štvalo. Každopádně kojení považuji za nejvíc praktickou záležitost v mateřství,“ myslí si Kmentová. Zajímavé podle ní je, že s tím nikdy na cestách neměla problém, a to ani v zemích jako Japonsko nebo Izrael.

Oproti tomu na jižní Moravě to lidé komentovali, a to i nejbližší osoby. „Některým v rodině už jsem i lhala, protože mi došla energie, poslouchat posměšky, že jsem jako indiánská babička či kdo. Nejvíc útoků přicházelo od žen, které buď kojily první tři měsíce, nebo nekojily vůbec,“ říká matka.

„S drobátko škodolibým úsměvem vzpomínám na přípravu křtin, kdy jsme s Tomášem seděli u čejkovického faráře v zákristii... Eli řval hlady jako tur. Občas se tam uměla přichomejtnout i knězova sekretářka, která když viděla, jak vytahuji prso, málem na mě vylila litr svěcené vody a vynesla v zubech! Tehdy se mě otec Čamek zastal a řekl, že je to v pořádku. A pohoršenou tetu zahnal,“ připojila historku ze života.

Banka: Matce jsme se omluvili

Většina názorů se objevila na stránce Laktační ligy, která o případu informovala. Podle ní je dobře, že se veřejnost vyburcovala. „Nezdvořilosti vůči kojící matce musí skončit. Kojení není nemravné. Začněme se na kojení/ prsa dívat zdravým způsobem,“ vzkazuje liga směrem k Čechům. O incidentu podle svých slov napsala stížnost generálnímu řediteli Raiffeisenbank, na Úřadu vlády o tom údajně také mají vědět.

Laktační liga zmiňuje hlavně podle jejího názoru nedostatečnou reakci banky, která uvedla, že jí situace sice mrzí, ale pokud by tehdy Lucie požádala personál o soukromí, nějaké místo stranou by jí našel. Podle organizace ve vyjádření chybí přímá omluva.

Proč se Raiffeisebank neomluvila, se později začali ptát na vlastní pěst také někteří lidé. Miriam Kolářové banka zaslala odpověď: „Za jeho chování (člena ochranky, pozn. red.) jsme se již klientce osobním dopisem omluvili. Člen ochranky i ostatní pracovníci poboček byli znovu instruováni, aby se maminkám snažili být co nejvíce nápomocni.“