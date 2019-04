Do Česka se dostaly další dvě zásilky kuřecího masa z Polska se salmonelou, dohromady vážily 540 kilogramů. Část masa se snědla, část veterináři dohledali. Jedna zásilka kuřecích chlazených čtvrtek putovala do Hradce Králové-Březhradu a poté do stravovacích zařízení v Pardubicích. Druhá, kde byly řízky, pak do skladu firmy Bidfood v Chlumci nad Cidlinou, veterináři teď maso dohledávají, sdělil dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.