Firmy stoply výrobu vakcíny proti spalničkám. Nemoc v Česku přitom bují

Obě firmy vyrábějící spalničkovou vakcínu podle hlášení nedostupných léků na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) dočasně přerušily dodávky do Česka. Firma GlaxoSmithKline pozastavila do června dodávky už v polovině března, od čtvrtka navíc firma MSD Vaccins dočasně také do června nedodává ani vakcínu M-M-Rvaxpro, která měla Priorix nahradit. Podle ministerstva zdravotnictví ale nedostatek vakcíny nehrozí, dovezeno jí bylo 30 tisíc balení. Česko se potýká s nárůstem počtu případů spalniček, v Praze byla už loni vyhlášena epidemie.