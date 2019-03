„Inženýr je mi k ho*nu, živí mě kontroverze.“ Rapper Řezník chystá film i hru

Martin „Márty“ Pohl je veřejnosti znám především jako kontroverzní rapper Řezník vystupující v masce s motivem lebky. Za kostlivcem skrývá ale i další dovednosti, je to filmař, scénárista a herní vývojář. Svoji kariéru začal tím, že sebral hračku dítěti.

„Byl jsem u kamaráda a jeho brácha měl tu masku na sobě, byla to maska „Smrťáka“ ze speciální hallowenský přílohy Kačera Donalda. Na tom dítěti to vypadalo směšně, ale na mě to vypadalo trochu děsivě a úchylně zároveň. Takže jsem mu řekl, ať mi tu masku dá, a začal jsem ji používat, pořád je z ní cítit to dítě,“ zavzpomínal pro Blesk Zprávy. Rapper zmínil, že si ji později z časopisu doobjednával, než sí ji začal nechat šít.

Pohl po spíše klidnějším období dodělává několik projektů, natočil film pro náctileté Párty Hárd. „Zapomeňte na Snowboarďáky, tohle vám natrhne p*dele až ke krku. Usilovně makám i na nový hře - Život Není Krásný: Poslední Exekuce, na kterou jsme úspěšně vybrali peníze v kampani na HitHitu,“ řekl. V kampani získal Pohl 409 tisíc, což je podle něj částka, kterou k dokončení hry potřeboval.

Nová díl hry „Život Není Krásný: Poslední exekuce“ bude o nevybíravém vymáhání dluhů exekutorem | Reprofoto ZNK

Vymahač dluhů i od dítěte

Počítačová hra, která je momentálně ve vývoji, je už osmým dílem herní série „Život Není Krásný“, kterou Pohl tvoří už od svých studentských let. „Dřív jsem si všechno dělal sám, grafiku i programování. Teď už by mě asi nebavilo se s tím patlat. Nejsem graficky nadaný a sežere to hrozně času, takže na tom dělám s pětičlenným týmem lidí,“ popsal vývoj hry Pohl.

Děj se bude točit kolem exekutora, který nevybíravým způsobem vymáhá dluhy od různorodých dlužníků. „Jedna z osob, od které musí exekutor vymáhat, je 11letý kluk z děcáku, který zdědil dluh po rodičích. Samozřejmě se s ním taky exekutor ne*ere a vymáhá to jako od všech ostatních,“ řekl o svém díle. Dodal, že nápad s exekutorem dostal nejen proto, že se toto téma v herním světě nevyskytuje, ale také proto, že je téma v Česku dost skloňované.

„Budu vystupovat i jako dědek“

„Film bude na způsob klišé teenagerovské komedie: kluci si prostě chtějí zapí*at, tak po vzoru konkurenční party uspořádají mejdan, aby taky zaskórovali,“ řekl ke svému snímku Pohl, který už má na svém kontě studentské filmy jako „Život Není Krásný“ nebo „Máma má raka“. O svém nynějším díle říká, že bude více na profesionální úrovni.

„Budou se tam dít i zvěrstva, vyřádil jsem se na tom dost. Trochu se to ale mému stylu vymyká,“ zmínil Pohl. Přesto dodává, že se kontroverze bude držet i nadále. Těšit se můžeme i na známé tváře. Ve filmu se objeví Karolína Šafránková, kterou jsme mohli čtyři roky vídat v nekonečném seriálu Ulice.

Co může zničit udílení Českého slavíka? Pomsta Řezníka, Karel Gott nepřijde

„Nepotřebuju hnát kšefty a obrušovat se. Kouzlo mé tvorby je v tom, že to není přizpůsobivý a konvenční. Nebudu se nikomu podbízet, ale samozřejmě člověk stárne a má na určitý věci trochu jinej pohled,“ připojil.

Absolvent z VŠE si ze svého inženýra moc nedělá, titul je mu prý k „h*vnu“ a ke své práci jej nevyužije.

„Chlastačky mě nevzrušujou“

Nejvíce ale Pohlovi vydělává muzika a přidružený e-shop. Jako Řezník má do konce března sérii koncertů a hudbě se chce věnovat i v dalších letech. „Dokud budou fanoušci, bude i Řezník. Maska totiž nestárne. Třeba budu starý děděk a budu dál hrát, to ale nikdo neví,“ mluví o své budoucnosti Pohl, který také založil vlastní značku oblečení SickFace.

Pohlovi poskytuje maska určitou svobodu. Kromě hlasu si s maskou sundává i image opilce a vulgárního hlupáka. „Chlastačky mě nevzrušujou, ale samozřejmě na koncertech to občas přeženeme a ty kocoviny jsou peklo. Jsem pak akorát vždycky vyřízenej, takže mě to se*e. Mám rád čistou hlavu. Už ani tolik nenadávám kojencům,“ odpověděl na dotaz Blesk Zpráv, jestli si je se svým pseudonymem podobný. Ocení především to, když má klid.

Muzika Martina Pohla živý, do budoucna se v ní stále vidí, rád by ale více natáčel | Blesk:Daniel Ćernovský, CNC

Styl hudby se odráží i ve hrách i filmech. Díla jsou plná násilí, vražd, incestů, nemocí, nadávek, rasismu, xenofobie i etnicko-politických problémů. Hry pro pobavení vytvářel už na gymnáziu, delší dobu kreslí i vulgární a satiristické obrázky nazvané „Mártyho frky“.

Rodina ho v jeho počínání podporuje. „S mámou máme stejný styl humoru, dokonce jsem jí na jednom živém koncertě věnoval „Tu holku v mým sklepě“, i když bylo trošku divný, že jsem pak začal řvát do mikrofonu: Drž hubu, ty svi*ě, do kouta si, p*čo, lehni,“ pousmál se Pohl, který svoji identitu roky tajil.

U soudu vypovídal i natáčel

„Lidi už dneska můj ksicht znají, jsem dost spojený se svými filmy a hrou. Nemám potřebu se skrývat, i když mám rád svůj klid. Pokud je to ale spojený s muzikou, tak masku mám, protože to není Martin Pohl, ale Řezník,“ zmínil o někdejším honu za jeho identitou.

Totožnost Řezníka přišla napřetřes především v době, kdy Pohl kvůli své hudbě skončil u soudu. Obvinění se týkala textů plných násilí, vražd, sexu, drog a sociálního ponižování. Řezník ale vyvázl, všechno jmenované je totiž stylem jeho hudby Horrorcore.

Dusno před vyhlášením Slavíků: Drsný útok Řezníka na pořadatele, rasistický Ortel jen krok od vítězství

Problém představoval především klip k písni „Konečné řešení“. Řezník spolu s dalšími hudebníky Hrobkou a Pitvou se v již nedostupném videu pokoušeli zapálit bezdomovce a agresivně jej napadali.

Odpůrci označovali klip jako návod k extermismu a rasismu. Podporovatelé argumentovali, že to tvůrci v žádném případě nemyslí vážně a všichni lidé hráli v klipu dobrovolně. Na svůj soudní proces poté Řezník připravil odezvu, kdy ve svém klipu „Soudní proces“ celou scénu ze svého líčení popsal.