Polské „odpadové mafie“ mají utrum. Ministři dohodli přísné kontroly policie a úřadů

Ministři životního prostředí ČR a Polska se dohodli na užší spolupráci inspekcí životního prostředí i policií obou zemí při zásazích proti takzvaným odpadovým mafiím. Ministr Richard Brabec (ANO) to řekl na dnešním briefingu po jednání s polským protějškem Henrykem Kowalczykem. Reagovali tak mimo jiné na aktuální problém barelů se zhruba 650.000 litry nebezpečného odpadu ve skladech ve Starém Městě u Frýdku-Místku a Bohumíně na Karvinsku, které tam pravděpodobně přivezla polská firma.

„Dnes jsme se dohodli a také jsme podepsali konkrétní dohodu, která obě strany zavazuje, aby ještě úžeji spolupracovaly. Pan ministr Kowalczyk to dokonce nazval vytvořením jakési jednotky rychlé reakce. Ve spolupráci inspekcí životního prostředí na obou stranách, policejních, případně celních orgánů, chceme efektivněji, rychleji a tvrději zasahovat proti odpadovým mafiím,“ řekl Brabec. Zároveň by chtěl vytvořit po dohodě s ministrem vnitra a policejním prezidentem tým, který by se zabýval „envirokriminalitou“.

Vyšetřování kauzy v Moravskoslezském kraji podle Brabcových informací dosud policie neuzavřela. Kraj podle ministra nabídl možnost finanční spoluúčasti na řešení. Stále se jedná o tom, kde by mohl být odpad zlikvidován.

„Vždycky, když by se jednalo o nějaký mezisklad, tak to logicky v tom místě vyvolá ne úplně pozitivní reakci místních. Lidově řečeno to tam prostě nechtějí, takže jsem požádal Moravskoslezský kraj, aby pomohl zkoordinovat tyto snahy,“ uvedl Brabec. Pro ministerstvo je podle něj klíčová minimalizace ekologických bezpečnostních rizik a rizika přístupu neoprávněných osob.

Speciální pracovníci jsou k dispozici nonstop

S přeshraničním převozem nebezpečného odpadu má podle Kowalczyka problém také Polsko. Panuje podezření, že odpad byl převezen do této země i z České republiky, ale také jde o odpady z Velké Británie nebo Německa.

„V Polsku jsme v minulém roce přijali nový zákon o odpadech. Způsobil, že naše inspekce životního prostředí má pracovníky, kteří vykonávají službu 24 hodin a jsou připraveni velmi rychle na takové případy reagovat ve spolupráci s celní a finanční správou a policií,“ poznamenal Kowalczyk. „Vytvoření takového společného systému rychlé reakce bude chránit obě země před ilegálním dovozem odpadu,“ dodal ke kooperaci s Českem.