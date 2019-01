Hledá se chlapec z 50 let staré fotografie. Kdo vzdával úctu Palachovi?

Je tomu téměř 50 let, co se desítky tisíc lidí přišly rozloučit s Janem Palachem, který se 16. ledna 1969 zapálil na pražském Václavském náměstí. V pietním průvodu byla i celá řada skautů a skautek, jednoho z nich se nyní pokouší najít Junák. Organizace zveřejnila na sociálních sítích fotku malého hocha, který zemřelému studentovi vzdává úctu skautským pozdravem. K tomu připojila výzvu, zda se nenajde nějaký pamětník, který by dokázal chlapce identifikovat. Neznáte ho právě vy?