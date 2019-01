Honosné sídlo architekta Fanty: Prodávají vilu, v níž se zamiloval Masaryk!

Dům v Jevanech, který původně sloužil jako hostinec, architekt Josef Fanta v roce 1901 koupil a upravil na letní byt. Protože ctil historii, záměrně se vyhýbal radikálním úpravám. Do domu si zval tehdejší smetánku.

Milostný románek

Kdo nejezdil na léto do Jevan, jako by ani nebyl. Fantu navštěvovala třeba spisovatelka Milena Jesenská nebo architekt Dušan Jurkovič. V létě roku 1914 tam dorazil i syn budoucího prezidenta Masaryka Jan a zamiloval se do Fantovy dcery Marie. Měli si spolu začít románek trvající déle než rok.

Zachovaná minulost

Architekt Josef Fanta v Jevanech pobýval v letních měsících až do roku 1954, kdy tam také zemřel. Nyní je dům, kterým kráčela historie, na prodej. „Nabízí prostory pěti místností v prvním patře a tří místností v patře druhém. Na domě je již započata rekonstrukce, polože na no vá střecha z břidlice, rozvody elektřiny, topení, vody a odpadu, zároveň zachovány původní historické prvky včetně čtyř kachlových kamen, obložení, oken, dveří a dispozice pokojů,“ píše se o nemovitosti, kterou by majitel rád prodal za 16 600 000 korun.

V Jevanech žili Svoboda, Gott i Štaidl

Díky Fantovi se středočeská obec Jevany stala populární. Architekt v ní roku 1903 postavil vilu pro spisovatelku Gabrielu Preissovou. Šlo o stejný dům, který později vlastnil skladatel Karel Svoboda (†68) a také v něm tragicky zemřel. Sláva Jevan trvala i v době socialismu, kdy si v nich rezidence kromě Svobody pořídili Karel Gott (79), Ladislav Štaidl (73) nebo producent Petr Kratochvíl (68), jenž v Jevanech žil nejprve s Lucií Bílou (52), kterou vyměnil za Miss Československo 1992 Pavlínu Baburkovou (46).

Součástí i výstavní exponát

Kuriózní součástí usedlosti je stavba výměnku s dřevěnou konstrukcí na zahradě. Tento domek je zřejmě postavený z částí rozebraného pojizerského statku, který byl exponátem na Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895. Výměnek měl být součástí tzv. výstavní vesnice, která byla postavena v pražské Stromovce. Fanta domek později vykoupil.

Víte, že...

Kromě hlavního nádraží v Praze navrhl Josef Fanta i třeba budovu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Mohylu míru na místě bitvy u Slavkova nedaleko Brna.