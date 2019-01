Velký přehled zvýšení platů! Mrkněte, kolik vám letos přidají!

•Nárok na zvýšení mzdy má každý zaměstnanec pobírající minimální mzdu, a to bez ohledu na to, zdali jeho zaměstnavatel legislativní změnu zaznamenal, či nikoliv. Nařízení vlády o minimální mzdě je vždy nadřazeno ujednání o výši mzdy v pracovní smlouvě.

• Pokud vaše profese spadá do příslušné mzdové skupiny, ale nedostáváte mzdu ve výši garantované zákonem, vyzvěte zaměstnavatele, aby vám mzdu zvýšil. V případě, že odmítá, obraťte se na inspektorát práce.

• Doplatek do výše minimální mzdy by vám měl být vyplacený do patnácti dnů po uplynutí období splatnosti mzdy. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, máte právo podat okamžitou výpověď a také požadovat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající výpovědní době. Minimální mzdu můžete po zaměstnavateli vymáhat také soudně. Právo na doplacení mzdy můžete u soudu uplatnit až 3 roky zpětně.