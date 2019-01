Restaurace, kouření i elektřina! Odborníci prozradili, kde všude si letos připlatíme

až +5 %

Daňový balíček schválený na konci roku 2018 Sněmovnou (čeká se ještě na Senát a prezidenta) sníží DPH (daň z přidané hodnoty) u vybraných služeb. Týká se to například kadeřnictví a holičství, oprav jízdních kol, obuvi či oděvů. Sazba u zmíněných položek má klesnout z 21 procent na deset, tedy o více než polovinu!

Pocítili by to ale také spotřebitelé? Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček si to nemyslí. „Můj odhad je, že se ceny nesníží, ale drobná úspora bude kompenzovat (poskytovatelům, pozn. red.) zvyšující se náklady, takže nedojde ke zdražení,“ řekl Blesku. Ekonom Kovanda odhaduje, že za služby v oblasti krásy a zdraví si naopak ještě připlatíme, a to pět procent navrch. Kvůli rostoucím nákladům na mzdy by pak podle něj měly letos vzrůst také výdaje za kulturu, v průměru o 3 procenta.