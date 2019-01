Létající auta, roboti a vraždy pro zábavu: Takovýhle rok 2019 předpověděly filmy

Velmi populárním je v dnešní době seriál Black Mirror, který mnohdy nevykresluje technologickou budoucnost v těch nejlepších barvách. V jednom z dílů je například nastíněná společnost, kde lidé dostávají hodnocení podle toho, jak jsou oblíbení, s kým se přátelí a jak platí účty.

Něco podobného plánuje skutečně zavést Čína. Vláda má koncem tohoto roku spustit kontroverzní systém „sociálního kreditu“, tedy hodnotící systém, který posoudí důvěryhodnost každého občana. Hodnocení by pak mělo ovlivňovat, kam budou chodit děti dotyčného do školy, jestli získá člověk hypotéku nebo je dost důvěryhodný na to, aby získal práci. Body se mají údajně srážet i jen za to, že někdo tráví moc času na sociálních sítích nebo hraje příliš her.