Úraz na sjezdovce: Kdo je za něj zodpovědný a kdy máte právo na odškodnění?

Jestliže jste si zranění na lyžích způsobili sami, můžete získat odškodnění ze svého pojištění. Pro tuto situaci se nabízí dva druhy pojištění, a tedy úrazové pojištění a cestovní pojištění.

Úrazové pojištění



Využití úrazového pojištění je vhodné ve chvíli, pokud se lyžař zraní v České republice, záleží však vždy na konkrétních podmínkách pojištění. Jestliže má lyžař sjednané úrazové pojištění, může za úraz na sjezdovce po své pojišťovně požadovat odškodnění.

„Problémem však často bývají výluky z pojištění, kdy například úrazy kolene na lyžích mnohdy nebývají odškodňovány z důvodu, že zdravotní komplikace s kolenem měl dotyčný zraněný již před úrazem. Zde by si však všichni pojištění měli dát pozor, zda je argumentace pojišťovny oprávněná,“ upozornil právník Petr Novák z Vašenároky.cz.

Cestovní pojištění



Využití cestovního pojištění je na druhou stranu vhodné ve chvíli, kdy si lyžař způsobí úraz v zahraničí. V takovém případě by pojišťovna zraněného měla nejen odškodnit za způsobenou bolest, ale například také zajistit přepravu zpět do České republiky, pokud to zdravotní stav pojištěného vyžaduje.

Znovu jsou samozřejmě důležité podmínky pojištění, které by si měl každý pojištěný s předstihem nastudovat.