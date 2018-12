Zemřel plukovník Vladař (†93). Nacistům škodil sabotážemi, ve školách je líčil dětem

V neděli 23. prosince zemřel 93letý válečný veterán Oldřich Vladař, který se podílel na diverzních akcích na železnici, komunikacích a telegrafických spojení. Sabotáže škodící okupantům prováděl jako člen druhého odboje boskovické partyzánské skupiny Vela, kterou vedli kapitáni Josef Dřímal a Heřman Hrubý.

Svou pouť ukončil ve Vojenské nemocni Olomouc. Poslední rozloučení s válečným veteránem proběhne 3. ledna ve 13:30 v obřadní síni krematoria v Olomouci.

Vojnu měl v krvi až do konce života

Vladařův kariérní postup byl po válce zaražen režimem poté, co odmítl vstoupit do KSČ. „Pořád jsem to oddaloval. Nešlo je tehdy přímo a rázně odmítnout. Ale nešlo to do nekonečna. A tak jsem řekl ne. Byl jsem prostě vychovaný jinak,“ vzpomínal na poválečné období plukovník v létě roku 2018.

„Nezapomeneme.“ Padlé české vojáky připomene v Afghánistánu pamětní místo

Režim mu následně zatrhl i výuku na vojenských školách, než se v polovině 50. let objevily na vysokých školách katedry vojenské přípravy a Vladař se tak svému řemeslu mohl nadále věnovat na vojenské katedře Lékařské fakulty olomoucké Univerzity Palackého.

Na lékařské fakultě pracoval až do svého důchodu v říjnu 1980. Mezitím si stihl na Vysoké škole ekonomické udělat titul inženýra a obnovil své štace po školách, kde vyprávěl příběhy z armády. Vyprávění nezanechal ani na stará kolena a neustále dojížděl do školy a na akce Československé obce legionářského. Velkého uznání se dočkal v roce 2005, kdy byl povýšen na plukovníka.

O sabotážích vyprávěl i žákům

O jedné z besed se žáky informuje například web školy v Boskovicích, kam Vladař loni zavítal na debatu se žáky 8. ročníku. Vyprávěl jim tehdy mj. právě o sabotážních akcích, kdy se Češi sice nemohli Němcům postavit v boji kvůli nedostatečné výbavě, ale postupně dokázali „ničit německé dopravní a informační spojení vyhazováním železničních tratí, silnic, poškozováním mostů, telegrafních sloupů apod. Jejich výhodou byla výborná znalost prostředí a terénu v okolí Boskovic, kde Němci podle slov pana Vladaře: ′netrefili od stromu ke stromu′,“ uvádí školní web.