Rok 2019: Politikům porostou platy, jízdenkám se sníží DPH a skončí poukázky

Jízdné na hromadnou dopravu Parlament koncem roku přeřadil z nynější patnáctiprocentní sazby DPH do desetiprocentní. Přesun do nižší sazby by podle předkladatelů z hnutí STAN mohl jízdenky zlevnit. Dopravci zatím dopady na výši jízdného nekomentovali, chtějí nejprve opatření analyzovat. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) změna ochudí veřejné rozpočty o 930 milionů korun ročně.

Novelu prosadilo hnutí STAN, které upozornilo na to, že původní 15% sazba byla mezi nejvyššími v Evropě. Proti sníženi DPH se postavili poslanci ČSSD a ANO, mezi nimi i ministr dopravy Dan Ťok (ANO). „Ničemu to nepomůže, jen to bude výpadek peněz ze státního rozpočtu,“ řekl pro Novinky.cz ministr.