Honza dobyl hakisákem svět. Pamatujete na pogy, čůrací panenku a další retro?

Hakisák, pogy, čůrací panenka a sběratelské kartičky hokejistů nebo pokémonů. Zábava 80. a 90. let zdaleka nepatří jen do vzpomínek a řada z her se postupně vrací na výsluní. Třeba panenky Baby Born jsou rok od roku dokonalejší a vymazlenější. „Hakisák je pro mě ten „X“ faktor, díky kterému by nikdy nemohlo fungovat vše, čím se teď živím a co mě baví,“ řekl vícenásobný mistr světa ve Freestyle footbagu Jan Weber (32), tedy v počeštělém hakisáku.