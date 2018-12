Je to tak, nebo vás klame zrak? Víme, co může za tyhle optické iluze

To, jak vnímáme tzv. dvojmyslné obrázky, ovlivňuje celá řada faktorů. „Je to sycené příliš mnoha faktory na to, abychom dokázali s jistotou předpovídat, co uvidíme jako první. Významnou roli může hrát kontrastnost obou obrazů v rámci scény (jeden z nich může jednoduše snáz vystupovat), stejně jako jejich rozmístění, dále to jaký prvek scény jako první přitáhne naši pozornost a padne na něj náš zrak (od toho se odvine další skládání scény v mysli),“ říká odborník z Akademie věd.

Poškádlete si mozek optickými klamy | AV ČR

„Ovlivňují to i naše očekávání, co nejspíš uvidíme, případně naše představivost, ale i preference, znalosti či odbornost. To všechno přispívá k nepředvídatelnosti vjemu a tím i k atraktivitě podobných obrázků,“ dodává Šikl pro Blesk Zprávy.