Sešli se Drahoš, Ledecká a Meghan Markle. V zájmu Čechů o hledání na webu

Rok 2018 se pomalu chýlí ke konci a na místě je pomalu ohlížet se za tím, co nás potkalo. Kromě osobních zážitků je i řada věcí, které zaujaly řadu z nás. Do zájmů, které spojily republiku, má jen málokdo tak dobrý vhled jako internetové vyhledávače. Google se proto rozhodl podívat, co Čechy v uplynulých měsících nejvíce zaujalo.