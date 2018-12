Babišova starostka zkouší zachránit nejzadluženější obec. Pramenům má pomoci sbírka

Měla to být prosperující obec se stáčírnou minerálních vod. Megalomanský plán ale krachnul a zadlužené Prameny skončily v exekuci. Paralyzované obci na Chebsku, označované za nezadluženější obec v ČR, má pomoci sbírka. Momentálně jsou na účtu necelé tři miliony, dluh je ale 57 milionů.

Prameny si v „divokých devadesátých“ nechaly vyhloubit 17 průzkumných vrtů, každý za milion korun, a vykoupily pozemky pro nikdy nerealizovanou stáčírnu. To je uvrhlo do dluhové pasti, ze které se už léta marně snaží dostat.

I když splácí, šance, že obec s ročním rozpočtem necelé dva miliony uhradí aktuálních 57 milionů korun, je prakticky nulová. V dražbě už přišla o les, radnici, několik domů. „Máme v katastrofálním stavu čističku a kanalizaci, dosluhuje veřejné osvětlení,“ popsala starostka Michala Málková z hnutí ANO Andreje Babiše. Když zaprší, vyplaví lidem splašky sklepy.

Obec neopravuje, má obstavený účet

Opravy obec ale objednat nemůže, není jak je zaplatit, má obstavený účet. Na pomoc Pramenům vyhlásilo Sdružení místních samospráv (SMS) ČR sbírku. „Pokud by každá obec přispěla částkou 11 tisíc korun, dluh by byl vyřešen,“ uvedl předseda SMS Stanislav Polčák (STAN).

Řešením by byla i novela insolvenčního zákona. Ta by umožnila obcím v obdobně neřešitelné situaci vyhlásit bankrot. Podle předsedy SMS je také třeba vymezit, co nelze bankrotující obci vzít v insolvenci, například veřejnou infrastrukturu, místní komunikace či nemovitosti sloužící přímé správě obce.

„Je to jediná cesta, jak zabránit tomu, aby několik chybných rozhodnutí z minulosti mělo takto fatální dopad na obec a její obyvatele na řadu desetiletí,“ uvedl Polčák.

Pomůže sbírka?

Sdružení vyzvalo zároveň všechny obce v ČR, aby na zasedáních obecních a městských zastupitelstev schválily svůj finanční příspěvek do veřejné sbírky. Obcím postačuje převést darovanou částku na transparentní účet 226590568/0600 a založit do svého účetnictví „Oznámení Krajského úřadu Zlínského kraje o splnění zákonných podmínek veřejné sbírky“.

„Jsme vděční za podporu, drží nás to nad vodou, naši občané sbírku pravidelně sledují. Peníze nám posílají nejen města a obce, ale i jednotlivci, všem velmi děkujeme,“ řekla starostka. Na kontě sbírky, která potrvá do Vánoc, je zatím přes 2,6 milionu korun.