Břetislav se schizofrenií vyčítá Babišovi: Nedělejte z nás neschopné

„Zprávy, které jsou nyní v médiích, jsou stigmatizující a zřejmě ze strany premiéra se šíří povědomí, že jsme neschopní, že nemáme zodpovědnost, neumíme se chovat nebo že se nám nemůže nic svěřit,“ řekl Břetislav Košťál, který spolupracuje na projektu s dalšími duševně nemocnými a snaží se vnést osvětu o duševních chorobách do společnosti.

„Velmi mě to mrzí. My bychom totiž potřebovali hlavně podporu a pomoc. Nemáme napsáno na čele, že jsme nemocní. My dokážeme být úspěšní, dokážeme být dobří rodiče, pracovníci, atd,“ dodal Košťál. Sám zažil nepříjemné ataky, kdy si myslel, že na něj číhají na střeše odstřelovači, nebo když si během ataky rozbil hlavu. „Vběhl jsou s krvácejícící hlavou do hotelu a ochranka mě vytáhla ven a zkopala mě,“ popisuje svoje nepříjemné zkušenosti s tím, že nechtěl nikdy nikomu ublížit.

Šokovaný Babiš: O spoutání syna jsem nevěděl. Do Česka už nepřijde, má fobii

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Blesk Zprávy řekl, že člověk se schizofrenií si nikdy nepřizná, že je nemocný. „To je jen výsek pravdy,“ upozornil Košťál, který odmítá rozšířené mýty, že všichni schizofrenici jsou nebezpeční. „Každý jsme jiný, nikdo není stejný, každý z nás má své prožitky a zkušenosti,“ vysvětlil.

Podle Břetislava Košťála má celá kauza kolem Andreje Babiše mladšího jednu výhodu. „Nyní se více debatuje o duševním zdraví a to je dobře. Rozhodně si toto téma zaslouží pozornost,“ uzavřel Břetislav Košťál.

Video Andrej Babiš: Mého syna točili tajně, poženeme novináře k soudu - Aleš Brunclík, Jakub Veinlich 1080p 720p 360p REKLAMA

Šichtařová: Psychická nemoc neznamená, že nemůžeme vypovídat

Markéta Šichtařová, autorka knihy Ukradený syn, popsalapříběh Česky Renaty Roll, ze které švýcarské soudy, úřady, ale i lékaři udělali psychicky nemocnou osobu a ona tak ztratila možnost vídat své dítě.

„Když jsem slyšela o příběhu Andreje Babiše mladšího, naskočila mi husí kůže,“ přiznala Šichtařová v Epicentru a pokračovala: „Kdybych neznala příběh Renaty, tak budu věřit lékařům, ale když znám příběh, tak nikdo nemůže vědět, kde je pravda. Dokud neznáme příběh daného člověka, nemůžeme soudit. Je třeba, aby ho vyslechla celá řada nezávislých odborníků.“

Andrej Babiš ml. si může ublížit, varuje Josef. Sám pečuje o syna se schizofrenií

Šichtařová zároveň dodala, že pouhá psychická nemoc není důvodem k tomu, aby člověk nebyl schopen vypovídat u soudu.

Podívejte se na celé Epicentrum o schizofrenii s moderátorkou Klárou Brunclíkovou: