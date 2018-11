Jede traktor, je to Zetor, jede do hor orat...rýži! Zeměkouli brázdí 1,3 mil. traktorů

Značka Zetor se stala synonymem pro traktor nejen v bývalém Československu. Brněnské červené traktory pomáhaly zemědělcům ve více než 130 zemích světa. Celkem se jich prodalo přes 1,3 milionu. „Pojem Zetor nebyl synonymem pro traktor pouze v Československu, ale do jisté míry to platilo také v Indii. Tam se Zetory nejen vyvážely smontované, ale montovaly se rovněž na místě z dovezených dílů. Další montážní závody vznikly v Barmě, Iráku a omezeně v Japonsku a Řecku. Kromě montoven byla navázána spolupráce při vývoji a výrobě traktorů s Polskem,“ říká Vladimír Michálek, ředitel pobočky Národního zemědělského muzea v Čáslavi.

Historie úspěšné značky se začala psát bezprostředně po skončení druhé světové války. Československo potřebovalo pro své zemědělce levný a lehký traktor, který bude vhodný pro hromadnou výrobu. Už v polovině března 1946 zamířily z továrny brněnské Zbrojovky k zákazníkům první tři traktory Z25. V následujícím roce se v Brně vyrobilo už 3500 traktorů, z nichž necelá třetina zamířila do zahraničí. Kupovali je zemědělci v Irsku, Polsku, Dánsku nebo v Belgii.

Značku Zetor nechala zaregistrovat v roce 1946 Obchodní živnostenská komora. Vznikla spojením výslovnosti písmena Z ze znaku Zbrojovky Brno a slova traktor. Samotný podnik převzal do svého názvu Zetor až v roce 1976.

V šedesátých letech minulého století se traktor Super 50 dostal i do zemí jako Barma, Ghana nebo Irák. Během osmi let se jen tohoto modelu vyrobilo více než 150 tisíc kusů. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let v Zetoru vyvinuli také speciální traktor pro obdělávání rýžových polí. Do Japonska zamířily čtyři tisíce těchto traktorů s klecovými koly a speciálním brzdovým systémem.

V sedmdesátých letech se Zetory licenčně montovaly v závodech v Iráku nebo Indii. Rekordní výrobu firma zaznamenala v roce 1979, kdy z výrobní linky sjelo 32 670 traktorů. O čtyři roky později se Zetory začaly prohánět také po polích v Severní Americe, kam jich v následujících třiceti letech zamířilo přes 25 tisíc.

Z tohoto mezinárodního dědictví žije Zetor, který v roce 2002 koupila slovenská skupina HTC Investmens, i dnes. „Vyvážíme 85 až 90 procent produkce do řady zemí po celém světě. Nejsilnější pozici máme pochopitelně na domácím trhu a na Slovensku, ale také v pásu zemí vedoucím od Pobaltských zemí, přes celou Střední Evropu až po Balkán a Řecko. V USA, Velké Británii, Francii, Německu, Polsku a Indii máme dceřiné obchodní společnosti,“ říká Petr Konštacký, ředitel Úseku prodeje a marketingu Zetor Tractors.

Od roku 2016 se Zetory chytily také v Zambii, Keni nebo Filipínách. „V regionech jako Jižní Amerika, Afrika či Jihovýchodní Asie navazujeme na dobrý historický odkaz Zetoru,“ dodává Konštacký. Dobrý zvuk si Zetor v zahraniční v minulosti vysloužil mimo jiné díky prvenství při zavádění řady moderních prvků. „Šlo například unifikace traktorů se zúžením sortimentu náhradních dílů pro zákazníky, komfort obsluhy se zavedením integrované bezpečnostní kabiny na pružných pryžových prvcích nebo hydraulický regulační systém,“ uvádí Vladimír Michálek z Národního zemědělského muzea.

Loni Zetor Tractors vyrobil necelé tři tisícovky traktorů. Včetně prodeje náhradních dílů firma utržila tři miliardy korun. Letos se produkce rozšířila na šest modelových řad. U příležitosti padesátého výročí zahájení výroby modelu Crystal letos Zetor představil na českobudějovické Zemi živitelce jeho novou podobu. „Při jednáních se zákazníky se často setkáváme s přáním, aby Zetor rozšiřoval nabídku strojů s vyššími výkony. Nový Crystal proto vrací Zetor do segmentu s výkonem až 170 koní,“ doplňuje Marián Lipovský, výkonný ředitel Zetor Tractors.

Traktory Zetor dnes pokrývají výkony od 40 do 170 koní. Firma je postupně obléká do atraktivního designu. Nyní pracuje na vývoji stroje s výkonem nad 170 koní a modernizaci stávajících modelů, aby od roku 2019 splňovaly novou emisní normu Stage V.