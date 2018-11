„Jsem HIV pozitivní,“ přiznal Lukáš. Expert přidal detaily o nemoci v Česku

„Pomalu se vám zúží seznam vašich známých a stýkáte se jen s lidmi, kterým to nevadí. Já měl štěstí a rodina to vzala dobře, ale někdy se stane, že to rodina nakažených nezvládne přijmout,“ zmínil o své práci Lukáš. Nakazil se nechráněným sexem a sám to glosuje slovy: „Taková klasika.“

Česká společnost AIDS-pomoc se snaží šířit povědomí o tom, že HIV pozitivní jedinec se neliší od ostatních lidí a nevypadá nemocně. „Ve školách se ptáme, jestli si myslí, že jsem pozitivní. Někdo tipne ano, někdo zase ne,“ svěřil se Lukáš Blesk Zprávám.

Onemocnění HIV už přitom dnes není rozsudkem smrti. „Nebezpečný je ten, který o své nemoci neví,“ uvedl ředitel Domu světla Jiří Pavlát a dodal: „Diagnostikovaný člověk se léčí a nemusí být vůbec nakažlivý.“ Díky antiretrovirové léčbě se nakažení dokonce dožívají věku srovnatelného s ostatní populací.

Pravidelná léčba způsobí, že se virus nereplikuje a v kapce krve je tak méně a méně jeho kopií. Pokud je pak kopií pod 20, je člověk prohlášen za v podstatě neinfekčního. „Léčba ale neochrání před jiným onemocněním, jako je žloutenka typu B nebo C, syfilis apod.“ varoval nicméně Pavlát. Virus je taky nepředvídatelný a může dojít k výkyvu, protože jako každý virus mutuje a pak je potřeba změnit léčbu.

Za 30 let zabil AIDS 30 milionů lidí!

HIV není tím zabijákem, ale jen příčinou. Tělo oslabí natolik, že není schopné bojovat s jakoukoliv infekcí a mění se v AIDS. Hlavním vodítkem, že propukl fatálnější AIDS, je drastické hubnutí, únava, nechutenství a pocit slabosti. Nejčastěji umírá nakažený člověk na zápal plic nebo selhání organismu. Na zápal plic doplatil i zpěvák Freddie Mercury, který zemřel ve svém sídle 24. listopadu 1991.

Česko v „pozitivních“ číslech

Do konce září bylo v České republice 3322 HIV pozitivních, z nichž 162 lidí si tuto diagnózu vyslechlo letos. Jde zatím o 92 lidí méně, než v roce 2017. „Rok ale ještě neskončil. Dá se říci, že nejvíce chodí lidé na testy po prázdninách nebo po nějaké alarmující zprávě v médiích. Myslím, že čísla ještě mírně porostou, ale klesající trend je realitou,“ odhladl Jiří Pavlát. Hůře jsou na tom muži, ať už homosexuální nebo heterosexuální, žen je totiž z celku 463 - tedy pouhá sedmina.

Mercury před 26 lety prohrál s AIDS, Čechů s HIV přibývá. 700 z nich neví, že virus má

Problémem jsou ti, kteří o své nemoci nevědí. Odhaduje se, že v ČR je asi 700 lidí, kteří nevědomky šíří infekci. Právě ti mají totiž velkou nálož viru. Lidé by si obecně měli dát pozor na nechráněný anální sex a na nitrožilní užívání drog. K skupině ve vyšším rizku patří pak prostitutky a homosexuálové.

Spektrum nakažených je pestré, nejvíce nově diagnostikovaných je mezi muži a ženami ve věku od 16 let do 50. „Rizika jsou různá, záleží i na zdravotním stavu jednotlivého člověka. Je to opravdu loterie,“ varoval Pavlát a dodal: „Někdo se nemusí nakazit i přes to, že se nachází v rizikovější skupině, někdo si bere 15 let kondom, a když si ho jednou nevezme, má tu smůlu, že se nakazí.“

O HIV se Češi nezajímají

„Zaznamenali jste v ČR státní kampaň na osvětu ohledně HIV? V zahraničí jsou běžné celostátní kampaně, které napomáhají osvětě,“ hněval se Pavlát nad nízkou informovaností. „V zahraničí běžně narazíte na obsáhlé kampaně, lidé se o tom nebojí mluvit. V Barceloně potkáte informační plakáty na každém rohu,“ dodal lektor Lukáš.

Velké přiznání Charlieho Sheena o HIV: Nechráněný sex jsem měl jen dvakrát!

Ohlašující povinnost nemocného spadá jen na ošetřujícího lékaře. To ale vede často k tomu, že mu odmítnou ošetření s odkazem na HIV pozitivitu. Podle Pavláta se jedná především o stomatology. „Máme několik kontaktů na lékaře, kteří jsou ochotní léčit HIV pozitivního. Také máme právní oddělení, které řeší případnou diskriminaci,“ uvedl.

O HIV a AIDS se může široká veřejnost dozvědět více 29. 11., společnost AIDS-pomoc plánuje ve spolupráci s MHD v krajských městech šířit osvětu přímo v dopravních prostředních. V terénu pak budou i mobilní testovací stanice, kde se výsledek dovíte do několika minut. Tradičně bude jedna například v Liberci. „Ročně se v Liberci otestuje asi 50-60 lidí, což je i naše maximum. Více bohužel za tři hodiny provozu nestihneme. V Praze je to pak asi 70-80 lidí,“ dodal Pavlát.

Více informací o Domu světla a pobočkách, kde se můžete nechat otestovat nejen na HIV, ale také třeba na syfilis, najdete na webu.