Mimoděložní těhotenství už nemusí končit potratem? Ve Vyškově se pokouší dítě zachránit

V Česku dojde ročně až k 1300 případům mimoděložního těhotenství, ty vždy končí potratem. Loni v říjnu se ale v nemocnici ve Vyškově na Moravě pokusili u jedné z pacientek o něco neobvyklého - transplantovat plod do dělohy, kam patří. Bohužel se to nepovedlo, dítě již bylo mrtvé. Podle gynekoložky Xénie Preiningerové, která se zákroku účastnila, je to ale krok správným směrem. „Je potřeba zvýšit informovanost žen i lékařů, aby se pokus o zachování plodu rozšířil do všech nemocnic,“ uvedla pro Blesk Zprávy. Nemocnice se ale takové operace obávají.

Mimoděložní těhotenství znamená, že oplodněné vajíčko nedošlo do dělohy, ale uchytilo se mimo ni - nejčastěji v jednom z vejcovodů. V odborné literatuře jsou popsány pouze dva úspěšné zákroky, kdy se podařilo plod transplantovat na jeho správné místo, a to od roku 1915 do současnosti.

Na Moravě se o to ale pokoušejí. „V současnosti je tyto operace připraven provádět primář gynekologicko-porodnického oddělení v Nemocnici Vyškov. Prozatím provedl tři pokusy – u prvních dvou se embryo povedlo přenést, ale ta se dále nevyvíjela. Loni v říjnu embryo během operace již nežilo,“ popsala gynekoložka Xénie Preiningerová, která se posledně zmiňované operace taktéž zúčastnila.

Podle ní je přenos plodu kolikrát poslední nadějí pro ženy, jak mít děti. Ať už kvůli chybějícímu vaječníku nebo stáří. Chirurgický přenos embrya by se tak prý měl stát běžnou součástí lékařské praxe.

„Je potřeba zvýšit informovanost žen s mimoděložním těhotenstvím, že tato možnost existuje, a vytvořit podmínky pro to, aby se operace mohly uskutečnit,“ míní Preiningerová.

V Česku se tuto metodu snaží zavést a zpřístupnit Hnutí Pro život. Uvádějí, že primárním důvodem je snaha pomoci asi 1300 ženám, které postihne právě mimoděložní těhotenství.

„Náhodou jsme objevili Nemocnici Vyškov, kde se pokusili zachránit embryo paní ze severních Čech, která byla v 6. týdnu a na pražských klinikách ji odmítli,“ vyjádřil se člen Hnutí pro Život Radim Ucháč. „Bohužel embryo už v době operace nežilo,“ dodává.

Podle něj je hnutí považováno za odpůrce potratů, prý se ale jen snaží snížit počet těch zbytečných. „Zákazy nelze obnovit respekt společnosti ke každému nenarozenému. Zákazy nelze apelovat na muže, aby převzali zodpovědnost,“ říká Ucháč.

„Pokud by se veřejnost dozvěděla o tom, že je zařízení, kde jsou lékaři ochotni pokusit se děti i z takových těhotenství zachraňovat, mohli by to zoufalí rodiče využívat,“ dodává.

Operace je hrazená, záchrana plodu s podmínkou

O standardní postup ale rozhodně v nejbližší době nepůjde, ať už kvůli rizikům nebo malé úspěšnosti.

„Na našem gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice Liberec je prakticky 100 procent výkonů s diagnosou ektopické gravidity ošetřeno laparoskopickou cestou. Se snahou zachování plodového vejce a jeho implantací do dutiny děložní jsme se setkali jen jednou u zahraničního páru žijícího v Čechách, byli odesláni na pražské pracoviště, nakonec ale vše dopadlo standardním postupem,“ vyjádřil se pro Blesk Zprávy například lékař Pavel Černý s tím, že na pracovišti o jiném postupu neuvažují.

Černý také dodal, že břišní řez je velmi nebezpečný a kvůli množství krve je operace nepřehledná.

Na aktuálním seznamu pojišťoven je navíc laparoskopická operace, tedy odstranění plodu a poškozené tkáně, jedinou plně hrazenou. Transplantace plodu do dělohy na seznamu místo nemá.

„Samotná skutečnost, že konkrétní zdravotní služba není uvedena v seznamu výkonů, nemusí znamenat, že není hrazena,“ vyjádřila se pro Blesk Zprávy tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpányová. „Podle zákona se totiž hradí takové služby, které zlepší nebo zachovají stav pacienta a mohou zmírnit utrpení pojištěnce. Služby musí být v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy a musí existovat důkazy o účinnosti,“ dodává Štěpányová.

„Pojišťovny nerozhodují o tom, co a komu (ne)uhradí. Respektujeme legislativní mantinely,“ vyjádřil se pro Blesk Zprávy tiskový mluvčí VZP Oldřich Tichý. „Ministerstvo zdravotnictví každý rok aktualizuje Seznam zdravotních výkonů hrazený z pojištění, rozšířený klam, že rozhoduje pojišťovna, je mylný,“ dodává Tichý.