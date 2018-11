Velitel padlých vojáků dostal záslužný kříž. „Patří celé jednotce,“ říká

„Ocenění patří celé jednotce, která v Afghánistánu byla. To, že já to přebírám, je, myslím, výraz poděkování za jejich práci jako jednotky. Od toho je to jednotka. Není to jen moje práce v žádném případě,“ řekl Patia ČTK.

Svět si připomíná 100 let od konce války. „Staří démoni se probouzí,“ varuje Macron

Počátkem srpna vojáci hlídkovali v okolí základny Bagrám a ve městě Čáríkár je napadl sebevražedný útočník. Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek zemřeli, zraněni byli i další vojáci, jeden americký a dva afghánští. Tři padlí vojáci byli od ministra obrany vyznamenáni Křížem obrany státu in memoriam a 28. října je prezident Miloš Zeman vyznamenal Medailí Za hrdinství.

„Pokud přijdete o tři výborný kluky, je to asi ta nejhorší věc, kterou můžete v životě zažít. Ale v této práci s tím musíme počítat. Vím, že byli výborně připravení a vím, že to, co udělali, zachránilo další životy,“ řekl Patia. Přiznal, že ho překvapila vlna solidarity, která se poté v Česku zvedla. „Chtěl bych za to veřejnosti poděkovat. My všichni jsme tohle vůbec nečekali, ale velmi nám to pomáhalo i v místě nasazení. Vidíme, že ta práce je důležitá a že lidé nás podporují a že prostě tyhle věci se stát můžou,“ řekl.

„Vítejte, váleční zločinci.“ Na Trumpovu kolonu vyběhla v Paříži polonahá aktivistka

Lidé na celém světě si dnes připomínají sté výročí konce první světové války. Tento den se také od té doby slaví jako Den Válečných veteránů. V Česku si ho lidé připomínají od roku 2001 a právě události nedávných měsíců nedávají zapomenout na to, že své veterány měly dvě světové války, ale generují je i dnešní vojenské konflikty. Ministr Metnar dnes udělil vyznamenání několika z nich, celkem ocenil statečnost 22 lidí.