Eva na byt pro postiženou dceru Katku (17) čekala čtyři roky. A dostala „špeluňku“

Kateřině (17) diagnostikovali lékaři těžkou mozkovou obrnu brzy po narození. Z holčičky měl být podle nich „ležák“, doporučili tak matce Evě, aby ji umístila do nějakého zařízení. Ta ale okamžitě odmítla. Když byly Katce tři roky a jejímu bratrovi Martinovi o tři roky více, zůstala Eva na výchovu dvou dětí sama. Finanční situace se tak pro ni stala neúnosnou, stejně jako bydlení v domě bez výtahu. Na vhodnější byt od magistrátu ovšem marně čekala čtyři roky, jak popsala pro Blesk Zprávy.

Katce byly 4 měsíce, když lékaři její tehdy dvaadvacetileté matce oznámili, že má dcera mozkovou obrnu, ke které se ještě přidala epilepsie a vada řeči. Prognóza nebyla vůbec příznivá, doktoři předpovídali, že Katka bude ležící pacient. To se nakonec nevyplnilo, ale dívka je upoutána na invalidní vozík.

„S ohledem na můj věk mi doporučili, abych zvážila, zda ji neumístit do nějakého zařízení, což jsem okamžitě zamítla. Byla jsem už máma, nedokázala jsem si představit, že bych něco takového udělala,“ vzpomíná paní Eva.

Po třech letech od rodiny odešel muž, Eva tak zůstala na holčičku a druhé dítě - syna Martina - sama. Chlapec, kterému je dnes 20, se stal pro matku velkou oporou a odmalička jí i sestře pomáhal. Podle Eviných slov převzal roli „chlapské ruky“ v rodině.

Péče o dceru byla ale velmi finančně náročná, zejména v mladším věku. „Vyšlo nás to na 12 až 15 tisíc měsíčně. Přivydělávala jsem si úklidem na základní škole, hodně mi pomáhali moji rodiče. Zkoušela jsem i podnikat, ale to jsem musela ukončit, protože jsem byla celé dny pryč a děti to špatně nesly,“ říká Eva.

Marné čekání na byt

Největším problémem pro rodinu bylo, že žila ve druhém patře bez výtahu. Eva tedy podala žádost o nový byt.

„Čtyři roky se na tu žádost nikdo nepodíval. Pak nám nabídli byt, kde se ale Katka nevešla s vozíkem do výtahu. Tak jsem vyrazila na magistrát se zeptat, proč nám toto nabídli a odpověď zněla, že mohla být klidně jen slepá, přitom jsme dlouhé měsíce sbírali všechny lékařské zprávy, abychom tu žádost mohli podat,“ popsala Blesk Zprávy Eva boj s úřady.

Nakonec na pražský magistrát vyrazila sama, tehdy tam vládl Pavel Bém (ODS). „Odmítla jsem se odtamtud hnout, dokud mi někdo nepomůže,“ popsala rázná žena. Díky tomu, že se nevzdala, jí byl prý přidělen lepší byt.

Problém s koupelnou

Momentálně dává Eva dohromady finance na bezbariérovou koupelnu. Do té stávající se totiž její dcera nedostane bez pomoci. Přemísťování Kateřiny s ohledem na její věk je již náročné jak pro její maminku, tak pro bratra.

Rodině pomáhá nadace Dobrý anděl, od které dostávají 6 tisíc měsíčně. „To je pro mě jistota, že mohu Katce sjednat asistenci a zaplatit školné. Díky tomu mi odpadla spousta starostí, jsem vděčná za tuto pomoc,“ děkuje přispěvatelům Eva.

Eva: Nesmíte se nechat odbýt

Všem, kteří jsou v podobné situaci jako ona, statečná maminka vzkazuje: „Po čem si skutečně nejdete, to nedostanete. Nikdo za vámi nepřijde a neřekne tady máte příspěvek na nový vozík. Když mi někdo řekl, že něco nejde, tak jsem to odkývala a odešla. To už teď nedělám. Po těch 17 letech vím, že jde všechno, ale musíte si za tím jít. “

Komu Eva poděkovala za pomoc? A co by podle ní mohl stát udělat pro ty, co jsou odkázáni na invalidní vozík? Zjistíte v rozhovoru:

