Zpěváci se v klipech „sjíždějí“ léky. Na drogy tak lákají i děti, varují experti

Sotva plnoletí adolescenti kouřící marihuanu na chodbách školy nebo ležící na gauči s různorodými drogami rozesetými na stole, nahé ženy tancující u tyče, záběry na zfetované mladistvé. To vše v doprovodu textu, který toto chování opěvuje do nebes. I tak vypadají hudební klipy dnešních hip hoperů a idolů ze světa pop music, které běžně sledují děti a dospívající.

Podle odborníků to rozhodně není dobře, mladí mají totiž tendence své vzory napodobovat. „Děti potřebují vzory, které by je inspirovaly a které mohou obdivovat. Výjimečně jsou to učitelé, velmi často zpěváci nebo hrdinové filmů. Novou kategorií jsou také youtubeři – stejně staří nebo jen o málo starší lidé než oni sami. U nich je pro ně totiž celkem představitelná možnost, že když je budou následovat, stanou se stejně populární jako oni,“ popsal pro Blesk Zprávy psycholog Jan Kulhánek.

V praxi to vidí i učitelka pražské základní školy Veronika. „Děti jsou lehce ovlivnitelné, mohou mít z těch písní a videoklipů zkreslené vnímání reality. Mohou se domnívat, že je správné být neustále v útlumu díky práškům. Ve škole poslouchají tvorbu zpěváků, parodují jejich chování a dokonce se kreslí lihovkou tetování na obličej,“ uvedla učitela s tím, že preventivně informovali rodiče, aby si dali pozor na svou lékárničku.

„Utlumováky“ magnetem pro děti?

Proč lékárničku? Nejvíce „in“ je dnes totiž tzv. lean. Nápoj smíchaný ze sirupu na kašel prodávaného na předpis s obsahem kodeinu a promethazinu, vodky a limonády. Tuto fialovou směs (barva vzniká právě díky zmíněnému sirupu) můžeme běžně spatřit ve videoklipech řady interpretů. Objevuje se tam dokonce častěji než cigarety s marihuanou.

Léky, které přinesly smrt

Není to rozhodně prvně, co hip-hopové trendy ovládají ty drogové. Nejde ovšem o nic bezpečného. Užívání těchto utlumujících látek už si dokonce vyžádalo úmrtí několika interperetů. Nejčerstvější je to ze září, kdy byl ve svém domě v Kalifornii nalezen zřejmě předávkovaný rapper Malcolm McCormick alias Mac Miller. Ve svých 26 letech se tak stal odstrašujícím případem pro všechny, kteří mohou mít z videoklipů dojem, že užívání těchto látek je zábavné a normální.

So sad u gone home young Mac I had to post this to smile and think about the good Time we had on the set of this movie man god bless ya family. Pittsburg we lost a real one today 🌟 @macmiller 🙏🏾 pic.twitter.com/AZkqUlhm1V — Snoop Dogg (@SnoopDogg) September 7, 2018

Na tragickou smrt zareagoval jeden z dalších „idolů“ dnešní mladé generace tím, že ohlásil konec své kariéry. „Nemohu na to přestat myslet, rezonuje mi to v hlavě,“ uvedl na svém profilu na sociální síti Diego Leanos známý jako Lil Xan. „Chci být čistý, kompletně vystřízlivět, ale je to těžké. Chci být teď pryč od všeho a být jako normální člověk,“ nechal se slyšet rapper, jehož umělecké jméno se dá volně přeložit jako malý Xanax.

Kromě rizika předávkování je u podobných preparátů problém i s tím, že se na ně snadno vytvoří závislost. „V současnosti se o problémech léků na předpis hodně diskutuje. Všechny léky ze skupiny benzodiazepinu vykazují velký závislostní potenciál,“ okomentoval psychoterapeut z kontaktního centra Sananim, který si nepřál být jmenován.

V Česku si stále drží prim marihuana a pervitin

Nejčastěji užívanou nelegální drogou je v Česku podle průzkumu úřadu vlády z roku 2016 stále konopí a pervitin. Alarmující je, že z odhadovaných 120 tisíc uživatelů je téměř 30 tisíc ve věku do 18 let. Hodně se mluví také právě o užívání léků na předpis. V době měření bylo evidováno přes 2 tisíce osob léčených syntetickými opioidy, jako je třeba Buprenorfin, lék na bolest. „Mluvit o závislosti je ale příliš zjednodušující. Jde o škálu různě problémového užívání,“ vyjádřil se pro Blesk Zprávy psycholog Ivan Douda.