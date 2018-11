Šok na Slovácku: Ze střechy spadl na muže hroznýš královský! Škrtiče nikdo nepostrádá

Pořádný šok zažil muž, na kterého ze střechy jednoho z domů ve Starém Městě málem spadl hroznýš královský! Jen co se vzpamatoval, zavolal strážníky. Ti polomrtvého hada odvezli a zatím marně pátrají po jeho majiteli.

„Dali jsme plaza do krabice a odvezli na služebnu. Později se ho ujal chovatel z nedaleké vesnice. Na výzvu na sociálních sítích, že se hledá majitel, zatím nikdo nereagoval. Ani lidé z domů, kde se našel, o ničem nevědí,“ řekl strážník Petr Hubáček a dodal: „Určitě jde o náš nejkurióznější odchyt zvířete. Zatím jsme v regionu vyjížděli jen k užovkám."

Majitel hada nereaguje

Náhradní majitel nechápe, proč se k nešťastnému plazovi nikdo nehlásí. „Pro tento chov neplatí speciální povolení, tudíž nehrozí žádný postih. Možná mu utekl z terária a nechce mít ostudu, možná se jej chtěl někdo jen zbavit. Had měl každopádně namále, venku by brzy umrzl,“ poznamenal chovatel Stanislav Řimák.

Pro hroznýše vyčlenil jedno ze svých vyhřátých terárií. Pokud se o hada v dalších týdnech nikdo nepřihlásí, zůstane u něj už natrvalo.

Hroznýš královský se vyskytuje ve střední a jižní Americe. Je to škrtič. Jeho zbarvení sahá od červenohnědé přes červenošedou, až po žlutavé, oranžové, nebo tmavohnědé odstíny. V zajetí dorůstá až do tří metrů délky, ve volné přírodě do čtyř.