Dukovany a Temelín začne hlídat Bártova firma. ČEZ jí zaplatí přes miliardu

Ostrahu obou tuzemských jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech v příštích pěti letech zajistí společnost Mark2 Corporation Czech. A vyinkasuje za to více než 1,1 miliardy korun. S odkazem na Věstník veřejných zakázek to v pondělí uvedl web Euro.cz, který připomněl, že se firma do roku 2012 jmenovala ABL. Byla spojena s podnikatelem Vítem Bártou, někdejším ministrem dopravy a předsedou politické strany Věci veřejné. Nyní jsou vlastníky Mark2 Corporation jeho příbuzní: bratr Matěj Bárta a Stanislava Bártová.