Kamioňák Martin nedostal po tragédii v Janově ani korunu. Řeší holky i kila navíc

Těšíte se zpátky do práce?

Tak já už jsem v práci od čtvrtka. To víte, že se těším. Chvilku bude trvat, než si člověk zvykne na ten režim na cestě. Taky jsem přibral nějaké to kilo, měl bych se začít hýbat. Válel jsem se skoro tři měsíce doma, nic jsem nemohl dělat, všechno mi zakazovali.

Už víte, jaké budete jezdit trasy?

Holandsko, Francie a Německo. Teď napoprvé pojedu do Rotterdamu.

Itálii teda nepojedete?

Zatím ne. Ale tak já si myslím, že bych obavu neměl. Když mě tam pošlou, tak pojedu. Stejně nebudu mít na výběr (smích).

Vydrželo vám nekouření?

Pořád nekouřím. Do dneška jsem si nezapálil, nechybí mi to. Dělám si z kuřáků srandu. Říkám jim, ať přestanou taky kouřit. A že jestli neví jak, tak ať jedou do Itálie, že tam je to odnaučí jedna dvě.

Video Řidič kamionu Martin poté, co přežil tragédii v Janově - ČTK 1080p 720p 360p REKLAMA

V čem je tohle auto lepší, než to předchozí?

Je o tři roky novější. Má to nové rádio nebo také lepší mapování.

Jste v kontaktu s lidmi, kteří vám pomáhali?

Určitě. S těmi holkami z Janova z té české obce. Píšeme si, voláme si. Především s tou Janou z konzulátu.

Kdy vás čeká další jízda?

Vyrazím už během příštího týdne, nejpozději pak v tom dalším. Ale to spíš kvůli osobním záležitostem, které tu nebudu rozebírat.

Martin přežil tragický pád mostu v Janově: Dostal nový kamion, nebojí se ani do Itálie

Nebudete se bát sednout za volant?

Ne, vůbec ne. Já už jsem říkal, že to nemělo s řízením nic společného. Stalo by se mi to, i kdybych tam byl pešky.

Odškodnili vás nějak z Itálie?

Zatím čekáme, zpracovávají to naši právníci. Na konzulátu mi řekli, že v Itálii všechno trvá tak dvakrát déle, než u nás, takže si počkáme. Ale já s penězi zatím radši nepočítám, abych pak nebyl zklamaný. Když je dostanu, bude to fajn. Když ne, tak ne…

Video Přesný moment pádu mostu v Itálii. Zachytily ho průmyslové kamery - Italská policie 360p REKLAMA

Dostal jste něco z úrazového pojištění?

Zatím ne, ale vše jsem měl jen na trvalé následky a smrt. Tak teď po skončení nemocenské jsem si pořídil novou pojistku, tam už mám i pobyt v nemocnici a podobně.

Koukal jste se, zda budete jezdit přes lanové mosty?

Holandsko to je v podstatě placka. Tam jedete přes kopce jenom, když jedete domů. V Německu ani Francii jsem s mosty neměl problém. Zato v Itálii jedete tunelem a máte pocit, že ho do té skály vysekali den zpátky. Nestarali se o to, jak měli. Svoji roli mohla hrát i sůl.

A v Praze se bát nebudete?

Tady naštěstí zatím padají jenom lávky (smích).