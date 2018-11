Martin přežil tragický pád mostu v Janově: Dostal nový kamion, nebojí se ani do Itálie

Řidič kamionu Martin Kučera, který v srpnu přežil pád mostu v italském Janově, v příštím týdnu opět usedne za volant. Jeho první cesta po zranění povede do Nizozemska. Řízení kamionu se nebojí a do práce se těší. Dosud se po nehodě léčil se zlomenými žebry. Kučera to dnes řekl novinářům při přebírání nového kamionu.