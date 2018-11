EPICENTRUM: Způsobuje podzimní „depky“ střídání času nebo počasí?

A je to opět tady. S podzimem přichází i mnohými nenáviděné střídání letního a „zimního“ času. V posledních letech se k tomu přidaly i neobvyklé výkyvy počasí. Kromě nutnosti přenastavit hodiny ale spousta lidí pociťuje podzimní a také jarní únavu, která se právě posunu času přičítá. Souvisí spolu obě věci? Měl by se tedy časový posun o hodinu dvakrát do roka zrušit? O tom přišly do pořadu Epicentrum diskutovat meteoroložka Dagmar Honsová a psycholožka Radana Rovena Štěpánková.