Manželství gayů a leseb: Myslete hlavně na děti, vyzvala Babišova poslankyně

Belgie, Francie, Británie nebo USA. To jsou země, ve kterých zákon umožňuje manželství pro gaye a lesby. Ve středu se budou poslanci ve Sněmovně zabývat novelou občanského zákoníku, která by tuto možnost povolovala i v Česku. Ve stejnou dobu ale budou mít na stole i návrh, aby se do Ústavy ČR dostalo ustanovení, že manželství je výsada svazku muže a ženy. O pozitivech a negativech návrhů diskutovali v pořadu Epicentrum poslankyně Radka Maxová (ANO) a šéf iniciativy Jsme fér Czeslaw Walek.

„Jsme manželky, ale zůstává pachuť toho, že to nemůžeme stvrdit.“ Tak popisují svůj názor na aktuální situaci kolem právního ukotvení stejnopohlavních svazků lesby Katka a Veronika. Společně vychovávají dvě děti a děsí se, kdo by se o ně postaral, kdyby se náhle jedné z nich něco stalo – pro ženu, která není jejich biologickou matkou, k nim totiž neplyne žádný právní vztah.

Tento problém by měla navrhovaná novela občanského zákoníku řešit. Jakmile by gayové a lesby byli manželé, nemuseli by se o budoucnost svých dětí tolik bát. Děti popisuje jako jeden z hlavních důvodů pro současnou podobu návrhu novely i poslankyně Radka Maxová (ANO), která její vznik iniciovala.

„Hlavním impulsem byla velká právní nejistota pro děti, které vyrůstají ve stejnopohlavních párech,“ vysvětlovala poslankyně, co ji k předložení novely inspirovalo. Stát by podle ní možnost manželství pro gaye a lesby nic nestála a přitom by pomohla velké skupině lidí.

Ve snaze o prosazení stejnopohlavního manželství vidí paralelu s bojem za práva žen v minulém století. „Společnost se vyvíjí, a kdyby ženy nebojovaly za svá práva, tak nejspíš nepracují a nemohou být voleny,“ řekla Maxová.

Manželství v tradiční podobě

Ne všichni poslanci ale názor Maxové sdílejí. Například poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) podporuje návrh, aby manželství bylo skutečně jen svazek muže a ženy. A aby tuto definici obsahovala Ústava ČR.

„Manželství podle nás není něco, na co je automaticky právo,“ argumentoval Výborný, proč by gayové a lesby neměli mít možnost vyměnit si prstýnky u oltáře. Podle něj manželství obvykle definuje fakt, že z něj vzejdou děti, a to ze svazku LGBT lidí vzejít nemohou.

Že se má dvojice ráda, podle Výborného nestačí. „Tradiční svazek tak, jak ho známe, si zaslouží ochranu,“ vysvětluje konzervativní poslanec. Návrh novely občanského zákoníku nepovažuje za šťastný.

Pocit přijetí

Manželství pro gaye a lesby by oproti tomu ocenil šéf iniciativy Jsme fér Czeslaw Walek, který bojuje za práva LGBT lidí. Když se svým partnerem přemýšleli, zda se vzít v Nizozemsku nebo registrovat v Česku, oba měli rychle jasno – zvolili manželství.

Manželství totiž Walek považuje za projev důstojnosti. „My si myslíme, že jsme právoplatnou součástí společnosti, a proto bychom měli mít stejná práva a povinnosti,“ sdělil svůj názor šéf kampaně. „O důstojnosti se nevyjednává. Stát na nás dává stejné daně, tak proč nám nedává stejné možnosti,“ tázal se řečnicky Walek.

Zmínil také anketu jeho iniciativy, ze které vyplynulo, že 93 procent gayů a leseb se vyslovilo pro schválení stejnopohlavního manželství. Nejedná se tak o nic zbytečného, co by nikdo nevyužil.

Pro Walka osobně by manželství znamenalo, že není nikým nechtěným. „Byl by to signál od společnosti, že jsme přijímáni,“ říká aktivista. Velký význam vidí rovněž ve vztahu k dětem – v tomto ohledu by se podle Walka událo nejvíce. „Dítě potřebuje hlavně láskyplné prostředí. A lesby a gayové jsou schopní toto láskyplné prostředí dát,“ myslí si šéf iniciativy Jsme fér.