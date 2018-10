Vojáci se loučili se zabitým Tomášem (†42). Letoun s tělem přistál v Praze

Na vojenské letiště Praha Kbely krátce před středeční půlnocí přiletěl vojenský speciál s ostatky vojáka Tomáše Procházky, který padl v pondělí v Afghánistánu. Na palubě speciálu byli i dva čeští vojáci, kteří byli zraněni v Afghánistánu minulý a tento týden. Do nemocnice je přepravily vrtulníky.

Čestná stráž rakev zahalenou do české vlajky vynesla z letadla a za doprovodu smuteční hudby položila na černý katafalk. Čestnou jednotku doprovázel jeden ze psů, kteří s Procházkou sloužili v Afghánistánu. Voják před rakví držel fotografii padlého. U rakve poté krátce promluvil vojenský kaplan Petr Šabaka a zazněla státní hymna. Vojáci následně rakev odnesly do připraveného pohřebního vozidla, u kterého se s Procházkou rozloučili jeho blízcí. Pohřební služba za doprovodu motocyklů zamířila do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích.

Armáda svým speciálem přepravila do Česka i dva české vojáky, kteří byli zraněni při útoku minulý a tento týden. Z letadla byli vyneseni ještě před zahájením smutečního aktu. Vrtulníky je následně přepravily do střešovické nemocnice. Armáda ve středu uvedla, že se jejich zdravotní stav zlepšil. Na palubě byla i část příslušníků 10. strážní roty, kteří v uplynulých měsících hlídali spojeneckou základnu Bagrám. V Afghánistánu je vystřídali kolegové z 11. strážní roty.

Přenos z letiště:

Útok na vozidlo

Procházka zemřel v pondělí na základně Šindánd v provincii Herát, když afghánský voják zahájil střelbu na projíždějící české vozidlo. Zraněni zároveň byli dva příslušníci českých speciálních sil. Procházka u jednotky, která má na starosti výcvik afghánských kolegů, sloužil jako kynolog. S rodinou žil v Hrádku nad Nisou.

Narodil se v Prachaticích v prosinci 1976. Do armády vstoupil v roce 2002. Nejprve působil jako řidič u 4. brigády rychlého nasazení, o dva roky později nastoupil ke kynologům. Podílel se na výcviku desítek psů. Působil ve čtyřech zahraničních misích, kromě Afghánistánu byl také v Iráku a dvakrát v Kosovu. Do Afghánistánu ho doprovázeli německý ovčák Bred a belgický ovčák Doky.

Procházku dnes ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) povýšil in memoriam z hodnosti rotný do nejvyšší praporčické hodnosti štábní praporčík. Zároveň mu udělil vysoké resortní vyznamenání Kříž obrany státu.

„Srdcař a profesionál.“ Šéf vojenských kynologů promluvil o zabitém vojákovi

Sbírka pro rodinu

S Procházkou se už před odletem z Afghánistánu rozloučili jeho kolegové.

Speciální síly na pomoc rodině padlého vypsali charitativní sbírku. Své příspěvky mohou posílat do Nadačního fondu speciálních sil do 23. listopadu na účet číslo 43-9412310217/0100 s použitím variabilního symbolu 601.

Pondělní útok byl třetím od začátku srpna, kdy po útoku sebevražedného atentátníka zemřela trojice českých vojáků. Minulý týden pak bylo zraněno pět Čechů, z toho jeden vážně, když u jejich obrněného automobilu explodoval civilní vůz naplněný výbušninou.

Video Tisková konference o padlém vojákovi v Afghánistánu - Blesk TV 1080p 720p 360p REKLAMA